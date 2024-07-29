吃一口男友雞胸肉！他「跟茶葉蛋差不多」怒討10元...妹子傻眼

▲原PO因為吃了一口男友的雞胸肉，2人便分手了。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

情侶間要是凡事愛計較則常常會引來爭吵。一名女網友透露，他與前男友都熱愛健身，相處上也還不錯，豈料想處一段時間後，發現對方常做出一些意義不明的行為，還相處上還不錯，甚至有次只因她吃了一口自己的雞胸肉，就說「一口跟一顆茶葉蛋差不多，所以麻煩給10元」。此話一出，本來就忍對方很久的她，此事也成了壓倒駱駝的最後一根稻草。

原PO於近日在Dcard以「因為一片雞胸肉跟男友分手」為題發文，表示跟前男友是都熱愛運動，常一起健身往外跑，相處上也還不錯，但相處一段時間後，發現對方個性和情緒控管真的超差。

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原PO說，跟前男友一起去健身房時，對方幾乎每組訓練結束都會用力把啞鈴砸在地上，聲音大到路人會看過來，一開始她以為是單純沒力氣，豈料連8公斤、10公斤這種都要用力砸下去，後來實在忍不住請他可不可以輕一點，他只說「覺得帥所以完全不打算改」。

再來是超級物化女性，無論平常在健身房或在外面爬山時，看到胖的就笑人家然後叫她不要變成那樣，看到辣的就開始嘲諷她不夠努力才沒練得跟人家一樣好。

壓倒駱駝的最後一根稻草則是，有次健身完他們只一起去超商買雞胸肉，兩人買不同口味，她想說試試看不同口味，跟對方要一小口來吃，結果當她吃完一口後，前男友竟表情越來越嚴肅直接跟她要10元，說自己是個不喜歡別人貪小便宜的人，「那一口跟一顆茶葉蛋差不多，所以麻煩給他10元」。

原PO無奈的說，給10元自己沒差，不吃那一口也沒差，但後來對方越講越大聲，然後不知道哪根筋不對開始在路上暴怒亂罵，「本來就忍他很久了，剛好趁這個機會跟他大吵一架，然後可想而知就分手了。」

貼文一出網全怒了，「超商浩克嗎」、「傻眼⋯⋯這已經不只是雞胸肉了吧，每一點都超不 OK」、「情緒不穩定的伴侶真的不能委屈自己遷就對方，只會心越來越累，恭喜妳解脫」、「腦子都變成肌肉了」。

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