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故宮暑期開放時間延長！南院「全台最長夜間水舞」每15分鐘1場

▲▼故宮南北院8月期間延長開館。（圖／故宮提供）

▲故宮南北院8月期間延長開館時間至晚上6點。（圖／故宮提供）

記者林育綾／綜合報導

暑假期間酷暑難耐，許多人到博物館看展消暑又療癒！國立故宮博物院今（29）日宣布，8月1日起至8月31日期間，將延長開館時間1小時至晚間6點，讓參觀遊客有更充裕的時間放慢腳步。其中故宮北院推薦「看得見的紅樓夢」特展，南院園區則有全台最長水舞「水樂之夜」，每晚6點到9點，每15分鐘演出1場。

故宮北院檔期中，包括每季必看的「國寶聚焦」展出〈宋馬麟 秉燭夜遊〉，以蘇東坡〈海棠〉詩意為畫題，描繪月色幽靜的庭院裡，海棠盛開的浪漫景致。

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▲▼故宮南北院8月期間延長開館。（圖／故宮提供）

▲「皇帝的移動花園」特展，揭秘清代宮廷景象。（圖／故宮提供）

還有以清代宮廷花卉畫為主題的「皇帝的移動花園」特展，透過跨領域的視角，搭配植物標本、花卉照片，從藝術、歷史、植物學到生態學，呈現清代宮廷花園的繽紛景象。

亮點還有「看得見的紅樓夢」特展，以文物引領觀眾閱讀經典文學，從盛清貴族階級精緻的物質文化，看見《紅樓夢》的絕美與哀戚。

▲▼故宮南北院8月期間延長開館。（圖／故宮提供）

▲「看得見的紅樓夢」特展，「紅迷」必追。（圖／故宮提供）

而受到大小朋友喜愛的「故宮童樂節」，也推出「花精靈的派對」展廳探索互動遊戲摺頁，6歲以上小朋友至一樓服務台免費索取，尋訪花卉寶貝的蹤跡。

▲▼故宮南北院8月期間延長開館。（圖／故宮提供）

▲故宮南院園區有全台最長水舞「水樂之夜」，自晚間6點至9點，每15分鐘演出1場。（圖／故宮提供）

故宮南院園區有全台最長水舞「水樂之夜」，自晚間6點至9點，每15分鐘演出1場，搭配十鼓擊樂團改編作品〈憶想之門〉及絕美雷射光雕，是視覺、聽覺雙重饗宴。

故宮南院暑期還有「夏日親子藝術月」，以「故宮勇者王」為主題，推出展廳實境解謎、數位互動裝置、親子藝術工作坊等精彩活動。

而7月剛登場的「乾清宮尋寶—破解天字號玉器密碼」及「妙色—清代金銀飾件」兩檔特展，展出乾清宮玉器、清代服飾、飾品等超過700件典藏精品。

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