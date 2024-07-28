台灣表現普　他點名「奧運7項目」讓人失望 ！網：奪金還不夠？

▲中華代表團巴黎奧運開幕式進場。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

2024年巴黎奧運26日正式展開，台灣派出60名選手參賽，分別在16個項目出戰，有網友好奇，在眾多運動項目中，認為台灣表現都普普，並一一列出運動項目，包括棒球、籃球、羽球等等，都沒有太亮眼的成績，好奇問台灣哪項運動最讓人感到絕望？貼文掀起網友討論。

有網友在PTT發文，「台灣有哪個運動是讓人絕望的？」台灣擁有2300萬人口，與塞爾維亞（2023年推估669萬）相比並不遜色，然而在各項運動表現上，台灣卻沒有在任何一個領域特別突出，「塞爾維亞都有一個Novak Djoko（諾瓦克·喬科維奇）了」。

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他列出各項運動賽事，棒球一定是日本，美國排在前面不用說，籃球是最多人打的運動，「結果國際賽笑死人」，足球是世界最流行的運動，但台灣人偏偏不愛，而排球，雖然在台灣的大學生族群受到歡迎，但在國際排名上的表現卻令人失望，連韓國都能輕易擊敗台灣。

▲「麟洋配」巴黎奧運首開紅盤。（圖／翻攝王齊麟臉書）

原PO指出，而其他較冷門的運動，羽球方面，「戴資穎也不是最屌，頂多算是奪冠熱門」。中國桌球的實力強大，台灣難以匹敵。舉重方面，台灣在特定的量級中表現較好，但仍有進步的空間。

貼文曝光，網友認為台灣已經表現很好了，「戴資穎曾經世界第一，還不夠屌？」「你標準太高了，GOTA就算是米國也沒幾個」、「戴已經是羽球最頂尖級的選手了」、「羽球那樣你還不滿足喔，東京奧運男雙都奪冠了」、「我們跆拳道當年拿到奧運雙金欸」。

也有網友感嘆，「游泳吧，感覺游泳最不被重視」、「籃球算最普及的運動，不過只能國內自嗨」、「足球沒什麼人玩，踢得爛正常」、「就棒球啊！老是讓台灣人絕望」。另外，有網友酸，「輪班製晶片，世界第一」、「房價跟詐騙讓人絕望吧」、「絕對是踢皮球」、「詐騙有的話應該第一」、「如果炒房列為奧運項目台灣一定金牌」、「加班運動」。