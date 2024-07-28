保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

▲在講求環保減塑的時代，保溫瓶已經是許多民眾隨身攜帶的好夥伴。（示意圖／翻攝pixabay）

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在講求環保減塑的時代，保溫瓶已經是許多民眾隨身攜帶的好夥伴，不過營養師雷小玲提醒，若保溫瓶出現內膽變形、受損，或是飲用時有鐵鏽味，一定要立刻更換。不然小心把金屬化合物喝下肚，導致毒從口入！

據《中時新聞網》報導，營養師雷小玲日前參加健康談話綜藝《健康2.0》表示，不鏽鋼保溫瓶算是目前各式杯子中，比較穩定的材質，能承受的溫度、酸鹼範圍也較大。但要注意保溫瓶若是摔到，造成內膽變形、受損，或是喝起來有鐵鏽味時，就代表不鏽鋼的合金結構已受損，使得溶出金屬化合物的機率增加，建議民眾應盡快丟棄換新，以免危害健康。

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至於不鏽鋼容器的保養方法，台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌先前在《名醫觀點》強調，最重要的是「喝完立刻清洗」。清潔時，可使用軟刷或專用刷具，並加點清潔劑來洗淨；市面上也有一些專門用來清洗不鏽鋼容器的清潔劑，如檸檬酸。楊振昌建議每週至少用1次專門的清潔劑，來把不鏽鋼容器洗得更乾淨。

楊振昌補充，不鏽鋼保溫瓶一般建議選304材質，市面上也有316和200系列的不鏽鋼。他指出，316製品也是可以的，但200系列因品質關係，其抗氧化及抗鏽蝕沒有304來得那麼好，用久可能容易產生鏽蝕，在挑選時要特別注意。

此外，「無毒教母」譚敦慈過去也曾也指出，使用保溫杯時，部分飲品要盡快喝掉。有檢驗機構研究發現，將豆漿放入保溫杯內，短短30分鐘，細菌就增長30倍。尤其台灣會長菌的溫度就是攝氏7到60度，「若你買了拿鐵、豆漿這些含蛋白質與含糖的飲料，放到保溫杯裡要趕快喝掉，不要早上買的拿鐵，到中午還沒喝掉，就會長菌了。」

譚敦慈還指出，這類飲品喝完，一定要再做一個動作，就是用水洗乾淨，「因為你的蛋白質與還留在裡面，這是會長菌的。」

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