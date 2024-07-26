高雄大淹水神隱？眾人「協尋黃捷」　她親發文：從早到晚奔波

▲高雄淹水卻不見蹤影，眾人網路「協尋黃捷」。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風豪雨彈狂炸，高雄昨（24）日多處出現淹水災情，不少立委返回選區四處勘災，但似乎不見立委黃捷的身影，國民黨桃園市議員凌濤就在網路發文「急尋高雄立委黃捷」。對此，黃捷發文，「我們團隊從早到晚，都在地方奔波」，此時還在對高雄噴政治口水，真的大可不必。

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

凌濤狠酸，「被政治耽誤的鎖匠」黃捷到底去哪裡了？當時把前高雄市長、立法院院長韓國瑜罵爆，現任高雄市長陳其邁難道就好棒棒？消失的黃捷，就代表綠營網紅民代的超級雙標。

黃捷則發文指出，我們團隊從早到晚，都在地方奔波，與172個里長聯繫協助調度沙包、機具、抽水機。此次受到豪雨重創，有路樹倒塌之處，我們也第一時間請警方拉封鎖線，以防發生危險，並持續追蹤台電修復狀況。

她表示，這兩天，高雄市府團隊及民代團隊都在齊心支援救災及協助災損補助。救災不分藍綠，人命關天的時刻，我們全力救災、協助市民度過。此時還在對高雄噴政治口水，真的大可不必。

▲▼黃捷表示，團隊從早到晚，都在地方奔波，與172個里長聯繫協助調度沙包、機具、抽水機。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

颱風來之前，嘲笑高雄「蹭颱風假」；颱風來之後，嘲笑高雄「治水破功」。黃捷說，這次凱米颱風雨量相當驚人，高雄山區單日雨量超越莫拉克，逾1300毫米，加上沿海受大潮影響，全市119條區域排水系統、24+1（還有一座七月底完工）座滯洪池共計490萬噸都全滿，不論哪個城市，遇到這樣歷史少見的豪雨，都一樣會釀災。

她強調，在陳其邁市長任內，從原來14座滯洪池增加到25座，這次颱風也發揮一定的作用。當然治水速度必須儘快跟上、甚至超前極端氣候變化的速度。極端降雨災後，她也同步盤點此次積淹水區域，盡快安排會勘與中央、地方主責單位共同研擬改善。