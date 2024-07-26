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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被綠嗆「演很大」仍借抽水機給南部！　王鴻薇： 盧秀燕以德報怨

▲▼全島一命!盧秀燕不但主動連絡陳其邁願意支援清理家園，5部抽水機也出發協助台南。（圖／台中市政府提供，下同）

▲盧秀燕主動連絡陳其邁願意支援清理家園，5部抽水機也出發協助台南。（圖／台中市政府提供）

記者崔至雲／台北報導

台中市長盧秀燕原本規劃出訪美國，但面臨強颱凱米來臨，盧只在美待了5小時便馬上再搭機返台，但卻遭民進黨政策會執行長王義川批評「演很大」；而在雨彈狂襲中南部時，行政院長卓榮泰問盧是否可以出借抽水機支援南部，台中則馬上借出5組抽水機組。國民黨立委王鴻薇今（26日）表示，盧借出抽水機算是「以德報怨」，颱風災害裡面，政治口水應該少一點，大家互相幫助應該多一點。

王鴻薇指出，凱米颱風離台後，中南部仍雨量驚人，中央向各縣市請求支援抽水機，盧秀燕、新北市長侯友宜都義不容辭，分別支援，包括台中5部12英吋的大型抽水機以及新北18台抽水機、60特搜人力，但很多人翻出過去民進黨災難時落井下石的言論，簡直毫無人性。

王鴻薇舉例，在卡努颱風襲台勘災，時任行政院長陳建仁曾在高雄說出「不像有些沒有超前部署」，就被指暗酸南投災情，很多人都在問陳建仁，不曉得這次高雄有沒有超前部署；無獨有偶，蘇貞昌擔任行政院長時說出「做得好就不淹水，做不好就淹水」酸韓國瑜，更不要說高雄市長陳其邁自己過去勘災時也酸韓國瑜「有市長跟沒有市長一樣」，而花蓮大地震後，民進黨柯建銘竟在質詢台上說「老天有眼」，惡毒的言論在災民耳裡是字字扎心，原來天災來臨民進黨才沒在跟你同島一命，消費災情做政治攻擊更是毫無人性。

王鴻薇轟，越是災難來臨的時刻，越看得清楚誰有人性，相較藍營的首長不攻擊、不分顏色，全力支援各縣市救災，藍首長的雪中送炭和綠首長的落井下石，高下立判。

王鴻薇說，當高雄豪雨成災之後，卓榮泰打電話給盧秀燕，拜託盧秀燕從台中借掉抽水機，盧秀燕立刻就盤整借出了5部抽水機，大家一起來救災，而這樣的態度事實上算是以德抱怨，因此，就如同盧秀燕所說，在颱風災害裡面，政治口水應該少一點，大家互相幫助應該多一點。

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