中南部平地雨量上修！12縣市明上午達停班課標準　4離島風力達標

▲最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風侵台，受到颱風外圍環流與西南風旺盛水氣影響，中南部雨勢驚人，中央氣象署最新風雨預測資料出爐，中南部多個縣市平地雨量預報上修，根據未來24小時雨量預測，有12縣市達到停班停課標準，明晨6時在4離島地區風力也達標，但是否停班停課，由各地方政府決定。

氣象署下午1時公布最新風雨預測資料，今日到明上午6時，風力達到停班停課標準，包括蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣、金門縣，仍有較大陣風發生。

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▲最新風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大

未來24小時雨量部分，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區等12縣市，在明下午2時達到停班停課標準。

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市標準略有不同），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課。

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽。（圖／取自人事行政總局網站）