卸除主旋翼葉片　陸航601旅直升機廠庫進行疏散操演

軍聞社

「漢光40號演習」實兵演練第二日，陸軍航空第601旅於各戰術位置疏散，進行戰力保存，除驗證指揮系統及通訊構聯外，置重點於直升機廠庫疏散作為，以有效蓄積戰力。

操演過程，空、地勤人員就疏散廠庫實施勘查及擬定疏散隱蔽作為，由地勤人員卸除直升機主旋翼葉片及部分主件，隨後協力將直升機推入廠房，以達戰力保存目標。

參演幹部表示，第一次在非正規棚廠疏散隱蔽，難度有別於基地內廠庫，深具挑戰性，一切行動在安全原則下，考驗空、地勤同仁平日協調合作默契，確保機具裝備完善無虞。