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大陸 大陸焦點 特派現場

周大福3個月關店91家！金價高漲導致業績大減

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

▲香港周大福珠寶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港「周大福珠寶」最新數據顯示，其4月至6月在中國大陸淨關閉了91個零售點，同時，由於黃金價格高漲，黃金首飾的需求大受影響，其業績也明顯下滑，在大陸的直營店、加盟店銷售額分別下滑26.4%及19.1%。

周大福珠寶24日公布了2024年第一季未經審核的主要經營數據，4月至6月，其在中國大陸淨關閉91個零售點，其中新開零售點數量為85個，關閉零售點數量為176個，位於大陸的門店數量為7284。

針對銷售點數量減少情況，周大福珠寶在業績通報中表示，「在零售網管理方面，我們專注於透過提升店鋪生產力和盈利能力，優化門店組合的整體財務健康狀況，以保持我們的市場領導地位。」

數據顯示， 4月至6月期間，周大福珠寶在中國大陸市場零售值同比下跌18.6%，香港、澳門及其他市場則同比下滑28.8%；周大福珠寶大陸直營店及加盟店的同店銷售分別同比下滑26.4%及19.1%，而以直營門店為主的港澳市場，周大福珠寶的同店銷售則同比大跌30.8%。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

對於業績的下滑，周大福指出，「由於宏觀環境持續影響消費，加上黃金價格於高位徘徊，令季內的黃金首飾需求受到影響，這屬整體產業的現象。」

疫情期間，周大福珠寶在中國大陸「跑馬圈地」，通過與下沉市場的經銷商合作開店迅速擴張，在黃金首飾消費熱潮中狠賺了一筆。根據報告，周大福珠寶在大陸零售點的77%為加盟店形式，其中有超過半數為疫情期間所開設。

不過，疫情之後消費者的心態快速變化，大量門店反而成為了沈重負擔，周大福因此從去年放緩開店速度，甚至開始關店。周大福強調，未來可能會關閉一些小型或低效門店，以大型或優質門店取代，提升資本效益。

此外，今年6月初，周大福位於深圳的工廠曾傳出無預警關廠，還遣散了大量員工，當時，周大福表示，為進一步調整企業資源配置，提升運營效率，集團決定對深圳廠區部分部門進行調整與重新規劃，以及把深圳廠區部分生產部門遷往廣東順德廠區，「不存在停工停產情況。」

周大福珠寶1929年由創辦人周至元於廣州創立，當時主要經營傳統的黃金飾品，而會取名為「周大福」，是取「五福臨門，大富大貴」的寓意，能令顧客聯想到財富、地位、好運。

1930年代開始，廣州時局不穩，周大福逐漸將業務重心轉移至香港、澳門，至1950年代，周大福的重心已完全轉移到香港。1988年，周大福在廣東順德開設了珠寶生產廠房，成為第一家進入大陸設廠的香港珠寶商。

▲▼香港周大福珠寶、珠寶企業、金飾 。（圖／CFP）

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