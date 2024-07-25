凱米雨型特徵「類似1老颱風」　當年釀八八風災、滅小林村！

▲當年莫拉克颱風造成小林村滅村。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

凱米颱風襲台，前氣象局長鄭明典昨（24）日曾貼出雷達合成回波圖，想起當年莫拉克就是以類似的雨帶持續影響南部山區。稍早他則PO紅外線雲圖，證實「莫拉克雨型特徵就類似這樣！」不過相對於莫拉克的颱風中心在陸地上24小時，這次凱米的颱風中心快速通過陸地，「所以這強降雨區偏在海峽上，但只是前緣就會帶來很大的降雨量！」

鄭明典今日上午在臉書PO出紅外線雲圖，提到2009年的中颱莫拉克，雨型特徵就類似凱米，「中心弱、外圍強、外圍與季風輻合更強！」他指出，中南部山區的強降雨，不是單純地形雨，「在海面上就發展很強的對流移入，所以平地雨勢也大！」

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另外，看氣流分析，「這是颱風外圍環流和西南季風的輻合帶，兩者尺度都比一般颱風大，所以影響時間長。」不過，相對於莫拉克的颱風中心在陸地上24小時，凱米的颱風中心快速通過陸地，所以強降雨區偏向在海峽上，只是前緣帶來很大的降雨量。

據悉，莫拉克颱風侵襲台灣時，於8月8日時在中南部多處降下破紀錄的大雨造成災害，被稱為「八八水災」。莫拉克襲台造成681人死亡、18人失蹤，其中又以造成高雄縣山區的小林村滅村最為慘重，被活埋474人，是台灣氣象史上造成傷亡最多之颱風。農業損失則超過新台幣200億元，超越原本1996年的賀伯颱風的紀錄。