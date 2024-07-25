佛陀紀念館前成汪洋！高屏溪暴漲　消防疲於奔命：變孤島了

▲高屏溪暴漲，佛陀紀念館前淹成一片。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

強颱凱米颱風直撲台灣，高雄今(25日)深夜雷雨彈轟不停，大雨一直下，造成高屏溪溪水暴漲，溪水淹到大樹舊鐵橋下，大樹、旗山、美濃地區一上午至少傳出10起積淹水受困災情。不僅佛陀紀念館前淹成一片，看不清前方道路，田寮社區也有房子淹到半層樓高，消防隊疲於奔命，直喊：「變孤島了！」另在仁武區八德南路也發生積淹水災情，目前警方到場拉設封鎖線，目前道路封閉中。

▲仁武區八德南路發生積水，目前道路封閉。（圖／記者許宥孺翻攝）