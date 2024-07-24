這坨越來越粗！專家曝1圖警告：南部小心　網驚：有莫拉克既視感

▲氣象粉專曬出外圍環流及西南氣流的輻合帶 ，提醒入夜後南部要小心強烈風雨。（圖／擷取自Facebook／觀氣象看天氣）

圖文／CTWANT

第3號颱風凱米今（24日）挾帶風雨撲台，上午11點30分已增強為「強烈颱風」，氣象局預估今、明2天颱風影響最為劇烈。對此，氣象粉專也曬出1圖，示警「入夜後南部要小心！」

氣象粉專「觀氣象看天氣」今天上午曬出一張衛星雲圖，直呼「這坨越來越粗，入夜後南部要小心。」事實上畫面中所指，就是外圍環流及西南氣流的輻合帶。

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貼文曝光後，引起網友紛紛留言熱議，「暴風雨前的寧靜」、「莫拉克的既視感」、「希望環流+西南氣流的輻合帶不要發生在陸地！不然這災害不得了。」

對此，前氣象局局長鄭明典今天也在臉書發文表示，颱風外圍有一個相對強風環流帶，可以視為一個「季風低壓」的風場，這個較大環流已經環繞全台灣。

鄭明典指出，此外圍環流受到台灣地形影響，南部平地有個弱風尾流區，尾流區外緣（西側）有外圍環流受地形影響的輻合帶，對流稍有增強。

鄭明典透露，台灣西南側延伸通過巴士海峽，有一條對流極為旺盛的雨帶，這是颱風外圍環流和西南季風（或西南氣流）的輻合帶，「當年莫拉克就是類似這樣的雨帶持續影響南部山區。」

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