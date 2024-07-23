日本海底火山「須美壽島」海水詭異變色！　海保警告船隻小心

▲日本海底火山「須美壽島」周遭海水變色。（圖／翻攝自海上保安廳）

記者王佩翊／編譯

日本伊豆群島的一座無人島「須美壽島」周圍的海水顏色發生變化，有可能是海底火山的頻繁活動造成，海上保安廳不敢大意，提醒航行經此地船隻務必小心警戒。

根據《日本放送協會》報導，海上保安廳指出，18日觀測到位於伊豆諸島青之島南邊的海底火山「須美壽島」東側約300公尺海域的海水變成了棕色和黃綠色。而這也是自2017年3月以來，時隔7年首度在須美壽島附近發現海水變色的情況。

參與觀測的東京工業大學教授野上健治表示，「我觀測須美壽島已有約20年，之前曾經發生海水變成白色並小規模流動的情形，但這是我第一次見到像這樣的顏色與規模，不得不懷疑火山活動已明顯加劇。」

海上保安廳已發布航行警報，提醒附近船隻注意安全。氣象廳則表示，目前尚未觀測到噴煙，未來將持續從空中監測變色區域是否擴大。

須美壽島位於伊豆諸島青之島南約110公里處，海面上有高達130公尺的岩石島嶼，在其北側則有一個直徑達10公里的火山口。須美壽島大約在100多年前曾多次噴發， 1870年的噴發甚至形成了一個小島。自1970年代至2017年也曾數度觀測到海水變色現象，包含白色、綠色以及黃色。