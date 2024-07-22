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一線外商裁員！他曝「300萬資遣費拿嗎」　全場吵翻：太香了

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲原PO透露，其他部門被裁員，可拿百萬資遣費。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「給你300萬你願意被裁嗎？」一名網友透露，日前某部門被裁員，以年薪400萬來算，資遣費可拿到300萬左右，這讓原PO不禁拋問，可以選擇的話，大家會願意領資遣費再找工作嗎？還是願意繼續留下，看有無機會轉調其他單位呢？文章曝光後，網友熱議「當然爽拿，有實力的人，永遠不怕沒工作！」

一名網友在Dcard提到，他在某間一線外商工作，但前陣子公司縮編，因此裁了一些員工，他進一步解釋，年薪400萬的員工大約可以獲得300萬的資遣費，而年薪300萬的員工則大約可以獲得230萬的資遣費。

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對此，原PO鬆一口氣表示，所幸自己部門逃過一劫，同時好奇拋問「大家如果可以選擇的話，會想拿資遣費再找新工作嗎？還是想說在一線外商不想被裁，想聽看看大家想法？」

底下網友熱議，「拿資遣費再找就好了，能進一次就能進第二次」、「一定拿，太香了，之後還有失業補助拿，由於整個爽」、「記得現在勞基法資遣費最高好像5個月，優於這個就可以趕快領了找下一個啦」、「300萬一定走啊，又不怕找不到工作」、「首先考慮這筆錢作何用途？我就碰過，可是碰到房價起漲，我拿去買房，否則根本追不到房價」、「當然爽拿，有實力的人，永遠不怕沒工作」、「當然拿啊，我也想要大禮包，我朋友拿到大禮包已經耍廢一年多，還去日本玩了五次，羨慕」。

也有網友回應，「要先確定有得選耶，被放到裁員名單後，你能選的只有『優離領大禮包or領勞基法資遣費』，某科技公司就是這樣搞，而且已經算很人性化的裁員了」、「講得好像你能選擇一樣，被裁就是被裁」。

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