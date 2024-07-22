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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

拜登選前四個月退選「似曾相似」　國民黨：符合政黨和國家利益

▲▼國民黨召開「 羅致政最新高畫質爆料」國際記者會，由2024競選發言人凌濤公布新一波羅致政桃色影片照片。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退出2024年的總統選舉，整個美國總統選情局面也為此出現戲劇性急轉。國民黨訪美團成員、國民黨智庫副執行長凌濤指出，選舉的變化很快速，拜登剛剛宣布退出連任選舉。連全球最大的民主政體的現任執政黨，都能在選前4個月改變總統候選人選，壓力是擴及總統、國會，決策好像似曾相似。拜登總統表示退選，是最符合他的政黨和國家的最佳利益，上次候選人心中又何嘗不是有如此想法？

國民黨代表團赴美國觀選共和黨代表大會，昨日凌晨剛從芝加哥返台。國民黨主席朱立倫預計8月再派團前往民主黨代表大會觀選，持續關注美方的政治動態。

對於拜登退選一事，凌濤指出，團結、政綱、溫情，三大元素讓川普重生；共和黨初選打得火熱，然就在一夜之間，曾與他競逐提名的前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）和佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）全力相挺，團結是密爾瓦基的高潮，也是民調一飛沖天的關鍵。

凌濤說，在舉世震驚的槍擊暗殺行動之後，川普與拜登的民調沒有顯著拉開跡象，反而是4天共和黨全代會集中火力對拜登總統的攻擊，成功營造團結，成壓倒駱駝最後一根稻草。

凌濤認為，隨著公布副手人選打動搖擺州的白人基層選民，勤奮翻身的故事太經典。而共和黨政綱（2024 GOP Platform）也揮別川普就任會造成全球動亂的疑慮，共和黨反守為攻，提他在任普丁不曾輕舉妄動，拜登南方邊界管理失控、俄烏戰爭的殘酷，佐以「實力帶來和平（Peace through Strength）」的論述，將川普形象徹底翻轉，策士的鋪排功不可沒。

凌濤說，溫情讓遭槍擊後「川普2.0」得以發生，衝突轉溫暖、激進轉穩定，慈祥的祖父不會讓下一代涉險。兩個兒子輪番上場看他們眼中的父親，口中吐出「國家需要他」、17歲孫女提及川普看到她就給糖果跟蘇打飲料，直白不加修飾，卻打動人心，而川普致詞謙遜地開場，「他今晚能夠在這，全靠全能上帝的恩典」。自我約束的川普讓美國人民願意給他一次機會，但這個基調能忍到最後嗎？

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