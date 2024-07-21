台中男高爾夫球場遭割喉濺血　恐怖球友竟辯「在玩殺人遊戲」

▲林姓男子5月間在高爾夫球練習場持刀砍人，落網後辯稱是在玩「殺人遊戲」。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區1間高爾夫球場5月間發生一起砍人案，1名林姓男子持刀從背後朝徐姓球友割喉，造成徐男當場氣管外露，幸經送醫搶救撿回一命。檢方訊時，林男辯稱是徐男到處損害他名聲，還說是跟徐在玩「殺人遊戲」，檢方不採信，近日偵結，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，林男（36歲）與徐男是高爾夫球場會員，雙方曾有口角，但無私交，林男5月8日晚間7時許，看見徐在和其他球友在大門口泡茶，竟回到車內拿出裝有料理刀、菜刀等2把刀的背包。

林男悄悄從背後靠近徐男，以左手壓制徐頭部，再用右手反握刀的方式，當場割破徐男頸部，造成徐男氣管外露；其他球友見狀，趕緊拿辣椒水朝林噴灑，但林男持續欲持刀攻擊林，被其他球友踹下球場平台。過程中徐也試圖拿起高爾夫球桿反擊，卻遭林再次揮刀，砍傷左手，致使手部有多處肌腱斷裂。

經眾人抵抗，趕緊將徐男送醫，總算挽回一命。警方到場後，發現林男躲進廁所，手上還拿著料理刀，當場將他逮補。

檢方訊時，林男坦承割頸，但否認有殺人犯意，辯稱是徐男到處說他壞話，又稱是在跟徐玩殺人遊戲，是徐男教唆他殺自己，徐跟同夥打賭殺人遊戲輸了等語。

相關辯詞檢察官不採信，而在場其他球友及徐男指證歷歷，阻止林男仍持續持刀攻擊，檢方近日偵結，依殺人未遂罪嫌起訴林男。