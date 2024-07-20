一票年輕人「超愛逛傳統市場」　1原因無敵：比超市方便

▲許多人喜歡逛市場。（示意圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

年輕人愛逛市場嗎？一名網友透露，小時候陪媽媽買菜，看到她瘋狂殺價的模樣讓他感到丟臉，如今長大才秒懂，「那是他們交際的方式之一」，於是好奇現在年輕人會去逛菜市場嗎？文章曝光後，多數人秒點頭，能買小份量的食材，甚至還會送菜，「可以買1條紅蘿蔔、2根蔥、3顆蛋、50元豬肉，比超市方便！」

一名網友在PTT表示，最近陪媽媽去市場，頓時讓他回憶兒時熟悉的情景，「覺得老媽一直殺價讓我很難為情」，如今長大後，才恍然大悟「那是他們交際的方式之一」，反而有一股親切感。

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對此，原PO想拿出來討論，「現在越長越大，好像去菜市場的老人也滿滿凋零了」，於是好奇拋問「35歲以下的人，還會去傳統菜市場嗎？」

底下網友分享，「很多蔬果只有傳統市場有賣，而且可以買少少的，反而超市包裝是固定的，獨居或小家庭更難買」、「小家庭買菜去傳統市場，可以買1條紅蘿蔔、2根蔥、3顆蛋、50元豬肉，比超市方便」、「我喜歡傳統市場，買青菜比較多選擇」、「去傳統市場還可以拗香菜，超讚的」、「會做飯的人還是會去，因為傳統市場食材多，也新鮮」、「傳統市場就算不殺價蔬菜也便宜超市太多，而且傳統市場才是真正能買小份量的地方，例如幾顆蒜頭、幾片九層塔」、「會喔，因為便宜」、「會去，選有標價的店，然後料理有什麼撇步，還可以結帳的時候請教阿姨」、「我這裡的傳統市場都會送蔥、辣椒、香菜！很讚啊」。

但也有人回應，「本人28歲比較愛去超市」、「都去全聯跟好市多」、「下班都來不及買菜嗚嗚嗚」、「超髒超臭超噁，幾歲都不會去」、「大賣場買」。