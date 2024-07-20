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嘉義市落實在地老化「打造高齡友善」　表揚績優長照人員

▲▼ 嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

肯定第一線長照服務人員工作辛勞，嘉義市長期照顧管理中心20日上午於耐斯王子大飯店舉辦「嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚」活動，市長黃敏惠親頒客製化木匾獎牌及獎金，感謝大家平時辛勤奉獻。

▲▼ 嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚活動 。（圖／記者翁伊森攝）

黃敏惠表示，至113 年 6 月底嘉義市 65 歲以上長輩達 18.73%，即將於 115 年邁入超高齡社會。嘉義市超前佈建，為全國第一座高齡友善示範城市，也積極擘畫高齡政策，落實長輩在地老化、在家安老目標同時，嘉義市也肩負鄰近生活圈醫療重責，肯定長照服務人員辛勞及服務績效，也感謝這群默默為長輩提供無微不至照顧服務人員。

▲▼ 嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義市長黃敏惠、衛生局長廖廖育瑋 。（圖／記者翁伊森攝）

活動共頒發 28 位績優長照服務人員，包含「長照專業人員組-績優服務獎」、「長照專業人員組-資深敬業獎」、「長照專業人員組-深耕服務獎」、「長照專業人員組-屹立不搖獎」、「照顧服務人員組-績優服務獎」、「照顧服務人員組-資深敬業獎」、「後勤服務人員組-績優服務獎」、「志願服務人員組-深耕服務獎」及「志願服務人員組-屹立不搖獎」等 9 個獎項，另外今年特別頒發 112 年度績優長照特約單位(評鑑分數 90 分以上)3 個單位，藉此讓民眾了解長期照顧服務有賴各層面人員及團體共同努力營造安心舒適照顧，並向所有長照服務工作者表達最崇高的敬意和感謝。

▲▼ 嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚活動 。（圖／記者翁伊森攝）

衛生局長廖育瑋表示，嘉義市積極推動 27 項長照服務，期待改善長輩生活品質，減輕照顧者壓力，讓長輩和照顧者都能享受健康溫馨有尊嚴的生活。

▲▼ 嘉義市 113 年度績優長照服務人員暨單位表揚活動 。（圖／記者翁伊森攝）

▲從事送餐服務年資高達 18 年的志願服務人員曹永龍先生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

從事送餐服務年資高達 18 年的志願服務人員曹永龍先生代表分享，為讓這些弱勢長輩每餐有熱呼呼飯菜，透過本市 38 位熱心志工夥伴們，走進社區各個角落，不畏颳風下雨日曬，趕在吃飯前送達，同時給予關懷問候，在長期陪伴下，長輩不僅得到身體溫飽及關懷，送餐志工們也常得到長輩溫暖問候。

 
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關鍵字：

嘉義市長期照顧管理中心長照績優

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