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嘉縣績優長照人員據點表揚　她化癌為愛投身社區將別人父母當自己爸媽照顧

▲▼ 嘉義縣績優長照人員機構表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣績優長照人員機構表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣是全國老人人口比例最高，第一線提供照顧服務的長照人員角色日趨重要，縣長翁章梁27日表揚83位績優長照人員暨據點與團體，不僅有投入偏鄉服務的個人及團體，也有年齡高達87歲的志工，以及抗癌化療治癒投身據點的熱血志工。會中頒發團體及個人創新閃耀獎，激勵大家創造具有前瞻性的服務模式，以及發展多元的照顧服務模式。

▲翁麗卿抗癌成功投身志工。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會的志工翁麗卿化癌為愛。（圖／記者翁伊森攝）

來自嘉義縣中埔鄉裕民社區發展協會的志工翁麗卿,2016年投身華山基金會志工關懷阿里山獨居長者，隨後更投入娘家裕民社區關懷據點巷弄長照站長達三年多，值得一提的是投身志工前她剛抗癌成功，歷經五年多的治療控制期，她在先生及子女支持下，她將每周一到五整天的時間奉獻給自己娘家社區長者關懷，將社區長者當作自己父母親關心照料著，讓不少被照顧的長者家屬對她豎起大拇指。

▲▼ 嘉義縣績優長照人員機構表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

翁麗卿表示，很感謝先生及家人的支持，讓她有機會為社區長輩服務 ，還有志工團隊們互相的配合 ，加以跟長輩互動的噓寒問暖 ，大家就像一個大家庭一樣互相關心，讓她更熱衷於志工服務。

服務22年的吳美秀，在長照的路上經歷許多酸甜苦辣，從剛進入時什麼都不懂，到現在可以用專業服務幫助需要被協助的長輩。與長輩的關係，從陌生人到樂意接受，吳美秀把自己定位成傾聽者，就像是朋友、晚輩，聽著長輩的開心分享，聽著老人家的抱怨訴苦，把每一次的陪伴都當做是動力的來源。

創新閃耀獎得主王維新服務偏遠的大埔鄉山區，上下山車程需3小時，他創新客製化的服務模式，建立家屬與廠商專用社群軟體群組，協助服務對象精準取得輔具，減少偏鄉服務對象因交通產生的問題，也增加民眾使用長照服務意願，讓服務不因距離受阻，山區民眾也能享受到多元、便利的服務。

▲▼ 嘉義縣績優長照人員機構表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣績優長照人員機構表揚 創新閃耀獎得主王維新。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁指出，他任職社會局長期間，承接長照服務的NPO組織只有4個，現在已經有35個了，嘉義縣有超過1/5的老人人口，長照產業正快速成長中，希望大家一起努力，把嘉義縣的老人家照顧好，讓他們的晚年生活過得更快樂、更健康、更有尊嚴。

▲▼ 嘉義縣績優長照人員機構表揚 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府表示，截至10月底，嘉義縣老年人口比例已高達20.99%，長照需求正在快速成長。照顧服務人員、長照專業人員、後勤服務人員(司機、廚工)、社區幹部、志願服務人員及長照服務提供單位等，分別在長照服務輸送過程中，扮演著重要的推手。

翁章梁親自表揚83位單位及個人得獎者，獲選貢獻獎、從屏東嫁到原民鄉的居服督導藍素利，在偏遠的阿里山鄉服務17年，她用真心陪伴打破文化差異，將自身融入當地，雖然山路往返路途遙遠，但她覺得服務就是一種榮譽，那種「願意」的態度，讓多個部落長者都能受到良好的照顧。

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