逛西門町「阿公牽女學生逛街」　她驚呆：不像爺爺跟孫女！網吵翻　

▲原PO在西門町看到阿公牽著年輕妹子的現象，讓她傻住了。（示意圖／記者項瀚攝）



網搜小組／劉維榛報導

「簡直驚呆了我！」一名女網友驚呼，幾次去西門町時，都會看到阿公牽著女學生的畫面，「那個氣氛...絕對不是爺爺跟孫女！」文章曝光後，網友紛紛熱議，「也有可能是陪伴型看護」、「是沒看過出租女友or包養嗎？現在走在路上，什麼配都快不稀奇了！」

一名女網友在Dcard表示，日前去西門町時，有幾次直擊老人的手牽著年輕妹子的衝擊畫面，「很多60至70歲的老年人...牽著國高中生的配對，簡直驚呆了我！」

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由於不只看過一次，令原PO感到無比好奇拋問，「有人知道為什麼那邊這麼多這種配對嗎？」

底下網友熱議，「會不會是照服員，陪伴老人出來散步」、「忘年之交」、「其實樂齡的市場蠻大的，資產不容小覷」、「就是情緒上的滿足，反正雙方各取所需」、「人家努力工作幾十年可能都沒結婚沒戀愛過，老了花點錢體驗一下戀愛也是可以理解的」、「一個董事長，一個懂事早」、「也有可能是陪伴型看護」、「所以孫女不能帶阿公逛街嗎」。原PO也回應強調，「那個氣氛...絕對不是爺爺跟孫女！」

其他人則爆料，「應該是被包養吧，或是那種半套店/全套店，西門町我在阿宗麵線附近有看到，穿得很像XX的女生，在路上等客人」、「你說的那間...應該是捷運站出口那間速食店？如果是，那間一直以來都是老人家找缺錢嫩妹的聚集場所，歷史很悠久了，嫩妹經過也會被盯著看，很噁」、「真的很常遇到耶，百貨公司也有很多，不意外」、「是沒看過出租女友or包養嗎？現在走在路上，什麼配都快不稀奇了」。