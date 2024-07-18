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中國觀眾單挑「台灣最強高中生」！Ray海虐對方再喊：FxxK CHINA

記者閔文昱／綜合報導 

「台灣最強高中生」Ray日前和美國實況主Kai Cenat在靶場進行射擊訓練時，突然高喊「FxxK CHINA」，引發上百萬網友關注。對此，Kai近日也邀請了一名來自上海的中國觀眾與Ray單挑籃球，以解決「2國嚴重摩擦」。最終，Ray以11比5大勝對方，並再次狂喊「FxxK CHINA」，笑翻不少網友。

Kai 今（18）日在YouTube上傳影片，只見他巧遇了一名來自上海的中國觀眾，2人一見如故，為此他也趁機詢問對方，「你有沒有聽過一個國家叫台灣？」見對方點頭，Kai又接著表示，「你知道中國跟台灣有嚴重摩擦，而解決這個問題的唯一方法！就是中國vs台灣，用籃球1對1」，對方一聽，馬上興奮表示願意參戰。

▲Kai(右)邀請一名中國觀眾(左)和Ray「一對一」單挑籃球。（圖／翻攝自YouTube／Kai Cenat Live）

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▲Kai（右）邀請一名中國觀眾（左）和Ray「一對一」單挑籃球。（圖／翻攝自YouTube／Kai Cenat Live，下同）

值得注意的是，2人在前往球場途中，Kai先是撥打電話給Ray，不料電話才剛接通，該中國觀眾突然對著電話連嗆「X你媽」，而Ray也以台灣經典8字經回嗆「X拎娘X掰跨X小」，並稱對方是「假老中」，嚇得一旁的Kai連忙制止，看得出火藥味相當濃厚。

▲Kai(右)邀請一名中國觀眾(左)和Ray「一對一」單挑籃球。（圖／翻攝自YouTube／Kai Cenat Live）

▲2人先是在電話中互嗆。

中國觀眾抵達球場後，Ray也穿著牛仔褲、布希鞋前來參戰，2人單挑以11分制（先獲得11分者獲勝）決勝負。比賽開始，Ray先以個人動作上籃連得兩分，而對方也回敬2分球（單挑制3分球為2分），雙方互有領先，比到中段時Ray一度以5比4落後。

然而，Ray此時將上衣脫掉，整個人彷彿開啟「無雙」，連續命中大號2分，並用刁鑽運球過掉對方得分，比數瞬間就來到5比10聽牌，最後一球Ray在快速切入到籃下後，翻身過掉對方，並在空中來一技小拉桿結束比賽，整個動作一氣呵成，看得一旁的Kai驚呼不已。賽後Ray也再次霸氣連吼「FxxK CHINA」、「CHINA can't（中國不行啦！）」

▲Kai(右)邀請一名中國觀眾(左)和Ray「一對一」單挑籃球。（圖／翻攝自YouTube／Kai Cenat Live）

▲Ray在脫掉上衣後，整個人彷彿開啟無雙，從此沒再讓對方得分。

影片曝光後，瞬間累積44多萬次觀看，不少網友紛紛驚呼「Ray像收集無限寶石一樣在收集對方腳踝」、「Kai因為一場籃球賽而引發第三次世界大戰」、「最後轉身有絲滑」、「台灣之光」、「中國籃球的惡夢，Ray>林志傑」、「現任的外交部趕緊下台，趕快換Ray上台吧」、「最後一球有料」。

事實上，Ray的籃球底子深厚，日前他不僅在美國 AAU 籃球聯賽大展球技，還與美國知名籃球實況主 FLIGHT 一對一單挑，結果竟也拿下勝利，就連一旁的本屆 NBA 首輪選秀 Jared McCain都笑稱他「可以打NBA」，實力不容小覷。

回顧Ray與Kai的相識過程，Kai是一位美國直播主和YouTuber，主要在Twitch上直播，也在YouTube上發布搞笑影片，他的Twitch帳號追蹤者超過1千萬，堪稱美國最大咖實況主。而他去年去日本玩時，在超商門口遇到了一位認出他的熱情狂粉、也就是Ray。沒想到兩人超投緣，甚至交換聯絡方式，之後Ray就多次現身對方直播，使得他在歐美、台灣實況圈刮起一陣旋風，也被稱為是「台灣最強高中生」。

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