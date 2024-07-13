瘋電影／鬼太郎誕生：咯咯咯之謎　鬼太郎之父冒死救兒

文／賴賴

瘋言瘋語：

因為有看過連續劇《鬼太郎的妻子》，所以特別有感，鬼太郎的人物設定，這位1922年出生的漫畫家水木しげる，在構想鬼太郎時，正是人生最窮困潦倒之際，所以鬼太郎的性格，其實就是水木的孩子，他為了家計，日以繼夜的構想劇本和繪圖，所以這部動畫，雖然是前身，卻也很有好看。

但由於不是水木的結構，所以整體感比較偏向妖怪柯南版，電影流暢，行雲流水，直到結局有驚喜，也深深的帶出人性的光輝，終日與妖怪為伍，難免妖裡妖氣，而妖怪終日與人為伍，也學會人性，好看。

人類最容易因為貪念而犯罪，不斷汲取、滋養惡念，為了達到目的不擇手段，劇情中設計得「惡」，真是令人瞠目結舌，這些人，只不過是披著人皮的惡魔，而在現今末法時期，處處可見鬼人的醜態，包裝善行惡，是下地獄的直達車，大家真的要戒慎恐懼的小心行事，不要被惡緣牽著走，不要與人面惡鬼一般見識，以慈悲觀對治瞋恚，至少寧可得罪君子也切莫得罪小人。

看完很有感，鬼太郎後來的那件綠背心，原來有這麼深刻的故事。

片 名：鬼太郎誕生：咯咯咯之謎

英文名稱：THE BIRTH OF KITARO: The Mystery of GeGeGe

導 演：古賀豪

類 型：動畫

國 家：日本

台灣上映：2024.02.07

片 長：1時44分

出品公司：采昌國際多媒體

劇情大綱

昭和31年（西元1956年），暗中掌控日本政商界的龍賀一族支配著哭倉村。在血液銀行工作的水木（木內秀信配音），為龍賀一族的當家「時貞」（白鳥哲配音）的死去進行弔唁。此時，鬼太郎的父親（關俊彥配音）為了尋找失蹤的妻子，也來到了這個村子。就在龍賀一族為了繼承時貞的遺產而展開醜陋鬥爭時，一名家庭成員卻在村莊的神社裡慘遭殺害。緊接著，一連串恐怖離奇的連鎖事件也相繼展開。在壓倒性的絕望當中，鬼太郎的父親與水木的命運也即將產生轉變…。

▲銀行營業員特來參加富翁的告別式。

▲和鬼太郎爸爸聊天才知，他是來找妻子的。

▲鬼太郎成為爸爸的驕傲。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI