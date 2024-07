瘋電影／鬼太郎誕生：咯咯咯之謎　鬼太郎之父冒死救兒

文/賴賴

瘋言瘋語:

因為有看過連續劇《鬼太郎的妻子》,所以特別有感,鬼太郎的人物設定,這位1922年出生的漫畫家水木しげる,在構想鬼太郎時,正是人生最窮困潦倒之際,所以鬼太郎的性格,其實就是水木的孩子,他為了家計,日以繼夜的構想劇本和繪圖,所以這部動畫,雖然是前身,卻也很有好看。

但由於不是水木的結構,所以整體感比較偏向妖怪柯南版,電影流暢,行雲流水,直到結局有驚喜,也深深的帶出人性的光輝,終日與妖怪為伍,難免妖裡妖氣,而妖怪終日與人為伍,也學會人性,好看。

人類最容易因為貪念而犯罪,不斷汲取、滋養惡念,為了達到目的不擇手段,劇情中設計得「惡」,真是令人瞠目結舌,這些人,只不過是披著人皮的惡魔,而在現今末法時期,處處可見鬼人的醜態,包裝善行惡,是下地獄的直達車,大家真的要戒慎恐懼的小心行事,不要被惡緣牽著走,不要與人面惡鬼一般見識,以慈悲觀對治瞋恚,至少寧可得罪君子也切莫得罪小人。

看完很有感,鬼太郎後來的那件綠背心,原來有這麼深刻的故事。

片 名:鬼太郎誕生:咯咯咯之謎

英文名稱:THE BIRTH OF KITARO: The Mystery of GeGeGe

導 演:古賀豪

類 型:動畫

國 家:日本

台灣上映:2024.02.07

片 長:1時44分

出品公司:采昌國際多媒體

劇情大綱

昭和31年(西元1956年),暗中掌控日本政商界的龍賀一族支配著哭倉村。在血液銀行工作的水木(木內秀信配音),為龍賀一族的當家「時貞」(白鳥哲配音)的死去進行弔唁。此時,鬼太郎的父親(關俊彥配音)為了尋找失蹤的妻子,也來到了這個村子。就在龍賀一族為了繼承時貞的遺產而展開醜陋鬥爭時,一名家庭成員卻在村莊的神社裡慘遭殺害。緊接著,一連串恐怖離奇的連鎖事件也相繼展開。在壓倒性的絕望當中,鬼太郎的父親與水木的命運也即將產生轉變…。

▲銀行營業員特來參加富翁的告別式。

▲和鬼太郎爸爸聊天才知,他是來找妻子的。

▲鬼太郎成為爸爸的驕傲。

