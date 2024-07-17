路邊尿尿被勸阻竟抓狂！2煞鬧區持刀追砍　正義哥被剖9cm噴血

記者張君豪／台北報導

7月15日21時大安警方接獲報案，稱延吉街巷弄內有糾紛案件，勤務中心立即派遣線上警力趕往查處，發現在場杜姓男子（37歲）右上臂有長約9公分刀傷，警方先將他往附近醫院診治。並調閱案發地附近監視器，發現兩名男子涉嫌持利器攻擊杜男，隨後駕駛黑色自小客車逃逸，經迅速過濾監視器掌握犯嫌動向，當晚22時許將犯嫌魏姓男子（23歲）、陳姓男子（26歲）查緝到案。



▲大安警方1小時左右逮捕涉嫌在延吉街當街砍人的兩名犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）







警方調查，被砍傷的杜男見魏男在延吉街路邊隨意便溺進而出言制止，引發魏嫌等2人心生不滿，憤而拿出車內利器攻擊杜男，警方逮捕兩名犯嫌後，除查扣作案用西瓜刀、摺疊刀，又在車內發現兩支木質球棒及金屬製手指虎等物品，全案詢後將陳嫌、魏嫌依涉嫌犯殺人未遂、妨害秩序、恐嚇、傷害及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移請台北地檢署偵辦。



警方藉此案例呼籲，民眾無正當理由切勿攜帶具殺傷力之器械或其他危險物品，避免觸法。警方平時即針對轄內易滋事治安顧慮場所加強臨檢查察，對於暴力事件均從嚴辦理，以有效維護社會安全秩序。





►快訊／王柏傑酒駕內湖撞遊覽車 遭逮捕移送畫面曝光

►獨／平頭黑衣男持槍掃射民宅 真理褲長腿妹自摑淚求：別鬧了

►神鬼夫妻檔10年跌倒近千次！詐保5504萬 10年無業爽買農舍別墅

