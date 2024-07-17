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「毛畯珅」狼師風暴　許淑華、徐巧芯隔空互嗆

▲▼台北幼兒園狼師一案，許淑華、徐巧芯互嗆。（圖／翻攝臉書）

▲台北幼兒園狼師一案，許淑華（左）、徐巧芯（右）互嗆。（圖／翻攝臉書／記者屠惠剛攝） 

記者葉國吏／綜合報導　

台北市信義區一所私立幼兒園的園長之子毛畯珅涉性侵超過20名女童，且被查扣600多部性影像，引起社會譁然，台北市議員許淑華、立委徐巧芯更針對此事在臉書上互嗆。

許淑華在臉書上質疑，為何疑犯已被羈押後，徐巧芯還要召開協調會，而不是直接提供家長法律協助。許淑華表示，事件發生當日沒有收到家長的陳情，因此無法第一時間介入事件監督市府，對此感到愧疚。她認為，如果家長當時找上她，她會立即開記者會譴責教育局的不作為，並給予家長法律協助。

▲▼台北幼兒園狼師一案，許淑華、徐巧芯互嗆。（圖／翻攝臉書）

▲徐巧芯在許淑華臉書留言嗆聲。（圖／翻攝臉書）

許淑華指出，徐巧芯在嫌犯被檢方羈押後的時間點召開協調會，這是完全不合理的。從徐巧芯提供的開會通知單來看，出席者包含園方、陳情家長及教育局，這讓許淑華質疑，徐巧芯的真正目的是否是在協助家長，還是在家長的傷口上撒鹽，並可能讓加害者與受害者家屬再次接觸，造成二次傷害。

許淑華認為，徐巧芯對於陳情案件的處理流程及方法並不熟悉。她指出，《幼兒教育及照顧法》新規上路後，行政單位可以讓涉案嫌犯停職，但教育局的怠惰導致嫌犯仍能在幼兒園內自由進出。徐巧芯則回應，質疑許淑華兩年來對此案毫無作為，並指責她只顧利益與政治考量，給基層公務員帶來壓力。許淑華反駁，如果徐巧芯真的有認真處理此案，受害者應該不會有這麼多，並質疑徐巧芯現在只會推卸責任。

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關鍵字：

毛畯珅

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