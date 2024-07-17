「福寶」深受兩國喜愛！　首爾市長請求向中國租借「大貓熊」

▲旅韓大貓熊「福寶」（Fu Bao）。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

首爾市長吳世勳15日在首爾市政府大樓，會見了來訪的四川省政協主席、黨組書記田向利。吳世勳向田向利表達了，首爾市希望能從中國租借大貓熊的願望，以促進中韓兩國之間的文化交流。

據《中華網新聞》報導，雙方就城市交流合作等議題進行了深入討論，此次會面旨在紀念首爾和四川建立友好合作關係十週年。吳世勳在會談中表示，他相信最近返回中國的旅韓大熊貓「福寶」，將在促進兩國友好交流方面，發揮重要的外交作用。

▲「福寶」在韓國擁有超高人氣。（圖／CFP）

吳世勳和田向利就進一步深化兩地在各領域的合作，進行了探討，兩地在經濟、文化、教育等方面的交流已有多年的歷史，這次會面不僅是對過去合作的總結，也是對未來合作的展望。吳世勳指出，大貓熊作為和平和友誼的象徵，能為兩國民眾帶來更多的交流機會和文化理解。

報導指出，近年來，大貓熊作為友好使者，在中韓兩國之間的交流中發揮了獨特作用。吳世勳特別提到，旅韓大熊貓「福寶」在韓國期間深受喜愛，返回中國後，將繼續在兩國關係中發揮橋粱作用，「希望透過租借大熊貓的方式，進一步促進兩國人民之間的友誼和文化交流。」