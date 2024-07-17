以色列軍方準備啟動徵召程序　極端正統派將入伍引發抗議

▲以色列準備徵召極端正統派猶太人入伍服役。（圖／路透）



文／中央社

以色列軍方今天表示，下週將展開徵召以色列極端正統派猶太社群預備役軍人的程序。消息宣布不久後，極端正統猶太教抗議群眾在特拉維夫與警方爆發衝突。

綜合路透社與法新社報導，以色列在加薩走廊（Gaza Strip）攻打巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）與在其他前線的相關戰鬥，已釀成以色列數十年來最慘重的死傷，使得徵召極端正統派猶太教徒的議題變得格外敏感。

年滿18歲的以色列人依法必須服役24到32個月。數十年來，在以色列人口占21%的阿拉伯少數民族與極端正統猶太神學院學生，大致都免服兵役。

以色列最高法院6月裁定，國防部必須終止長期讓極端正統猶太神學院學生豁免兵役的做法，為總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）帶來新的政治壓力。

以色列軍方聲明說，自21日起，在即將到來的7月徵召週期前，將啟動「發布首次徵召入伍的初步徵集令程序」。

警方發言人說，極端正統派抗議群眾與警察今天爆發小型衝突，以正統派占多數的以色列城鎮布內布拉克（Bnei Brak）有數十名示威群眾阻擋一條主要公路，並稱警察是「納粹」，但之後很快遭驅散。

尼坦雅胡的執政聯盟包含兩個極端正統猶太教政黨，他們認為豁免兵役是讓他們的選民留在宗教神學院，並遠離可能考驗他們保守派價值觀的軍隊熔爐的關鍵。

這個議題引起極端正統猶太人抗議，他們在以色列約1000萬人口中占13%，預計2035年前將達到19%。他們拒絕替他們普遍支持的戰爭服役，是長期以來導致以色列社會分裂加劇的原因之一。