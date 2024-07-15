秘魯2026年大選　85歲前總統藤森謙也擬出馬競選

▲秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）。（圖／路透）

文／中央社利馬14日綜合外電報導

秘魯前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）之女藤森惠子今天宣布，她父親將投入2026年總統大選。年邁的藤森謙也曾被定罪入獄，是否具有參選資格目前尚不得而知。

法新社報導，藤森惠子（Keiko Fujimori）是秘魯主要右翼政黨「人民力量黨」（Popular Force）的領袖，她說：「父親和我討論之後作成決定，他將出馬競選總統。」

現年85歲的藤森謙也在1990年至2000年擔任總統期間，以鐵腕統治秘魯，領導的軍事行動大致上擊敗了毛派游擊組織「光明之路」（Shining Path）。

對部分秘魯民眾來說，藤森謙也給他們的印象，是他透過新自由主義政策來促進經濟成長，並且鎮壓了叛亂；而對其他人來說，他們所記得的只有藤森謙也殘酷、獨裁的統治風格。

藤森謙也因1991與1992年軍方「行刑隊」（death squads）的屠殺罪行在2009年入獄。當時在所謂的反恐行動中，包括1名兒童在內共有25人遭到殺害。

藤森謙也去年已基於人道主義理由獲釋，但目前尚不清楚，他曾被定罪的事實是否影響他的參選資格。

2018年，年邁的藤森謙也曾透露，醫生在他的肺部發現腫瘤。上個月有消息指出，藤森謙也在家中跌倒導致髖部骨折，目前正接受加護治療。

藤森惠子不久前表示，父親夠堅強，可以再次競選總統。藤森謙也過去也曾透露自己有舌部腫瘤。

藤森惠子告訴秘魯日報「商報」（El Comercio）說：「我們談論政治時，我看到他的求生意志，我相信他會康復。」