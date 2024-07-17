台北幼兒園狼師「毛畯珅」傳參與青鳥約妹　四叉貓5點說明

▲幼兒園監視器畫面。（圖／議員許淑華提供）

記者葉國吏／綜合報導

台北市私立培諾米達信義幼兒園、負責人暨園長之子毛畯珅涉嫌性侵女童，校名、姓名被監察院公布後引起網路討論。有一張訊息截圖顯示，毛畯珅曾經參與青鳥活動，對此四叉貓劉宇5點說明。

監察院16日公開涉犯性侵女童的幼兒園名稱，為台北市私立培諾米達信義幼兒園，該位教保員則是負責人暨園長之子毛畯珅，目的是避免加害人有持續侵害之行為，增進兒少福利或公共利益。

▲毛畯珅傳出曾參與青鳥活動。（圖／翻攝臉書）

訊息公布後沒多久，網路上就流傳一張疑似「立院青鳥」群組的對話截圖，內容可以看到毛畯珅疑似以「毛怪」、「毛哥」等匿稱加入群組，而且還在活動期間約妹。此截圖也被網友傳至四叉貓劉宇，劉宇對此則有5點說明：

1、園長之子的IG和YT帳號，除了追蹤女童以外就只會追蹤阿北。



2、園長之子的暱稱叫做『ady哥』，不叫毛怪也不叫毛哥。



3、『青鳥冬鹿』是今年五月底才有的名詞。



4、園長之子今年都被羈押，預計羈押到8月24日。（但應該8/16/09:30就會宣判）



5、前面四點看完你還會信這張截圖的話，那我們之間沒啥好聊的了，麻煩趕快離開我不想浪費太多時間。