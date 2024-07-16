百日咳創5年新高！今年已12人確診分布6縣市「釀3起家庭群聚」

▲疾管署7/16疫情記者會，疫情中心副主任李佳琳說明。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年百日咳疫情較高！疾病管制署今（16）日公布上周國內新增4起百日咳，分別是2名男嬰與2名成年女性，女性都是嬰兒個案的母親。疾管署指出，國內今年百日咳疫情為5年同期新高，目前已經累積12例，分布於北中南6縣市，當中有3起屬於家庭群聚事件，籲請嬰幼兒照顧者提高警覺，有疑似症狀及早就醫，並按時攜帶孩童接種疫苗。

疾病管制署今日公布國內新增4例百日咳確定病例，分別為北部1個月大男嬰（案1）、南部家庭群聚之2個月大男嬰（案2）及30多歲女性（案3，案2之母，接觸者採檢）、北部家庭群聚之40多歲女性（案4，6月27日確診1個月大男嬰之母）。

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案1至案3發病日介於6月中旬至7月上旬，出現咳嗽、呼吸喘、流鼻涕、嗜睡等症狀，於7月9日至7月15日間確診；案4為經接觸者採檢後於7月8日確診，其餘3名同住家人檢驗結果為陰性。目前除案1持續住院治療外，其餘個案皆已出院。衛生單位均安排相關接觸者採檢及預防性投藥。

▲疾管署防疫醫師林詠青說明百日咳。（圖／記者洪巧藍攝）

依據疾管署監測資料顯示，國內今年累計12例百日咳確定病例，含3起家庭群聚關聯個案，個案居住縣市分別為台南市4例、台北市、桃園市及高雄市各2例、宜蘭縣及台中市各1例，個案年齡介於出生未滿1個月至40多歲，其中3個月（含）以下嬰兒計5例（占42%）。

今年病例數較去年同期為高，2019年至2023年同期百日咳病例數分別為23、4、0、0、0例；每年累計病例數介於0至32例，以3個月（含）以下嬰兒（占51%）為多，其次為20歲以上病例（占36%）。

疾管署說明，由於百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家人或其他接觸者，引發群聚感染，籲請民眾應提高警覺，有疑似症狀（陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等）應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗；國內五合一疫苗（白喉、破傷風、非細胞性百日咳、ｂ型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺疫苗）之第三劑、第四劑接種完成率分別達96%及94%，於國小入學前完成五合一疫苗接種均可達98%以上。

另外，國小學生四合一疫苗（白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗）之接種完成率則在97%以上。提醒家中有嬰幼兒的民眾。疾管署提醒，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

疾管署也呼籲，嬰幼兒感染多為照顧者或同住者，提醒家長或家中較大的兒童務必注意咳嗽禮節及呼吸道衛生，外出返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。