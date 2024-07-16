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社會 社會焦點 保障人權

幫老闆買非洲動物背信判無罪　李天怡：遲來正義...三立喊上訴

▲▼三立新聞前總編輯李天怡被控受託為頑皮世界購買進口非洲動物涉嫌背信，2日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲三立新聞前總編輯李天怡（中）被控幫三立電視董事長張榮華投資的頑皮世界動物園進口非洲動物、涉嫌背信，台北地院判她無罪。（資料照片／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

三立電視《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，被三立董事長張榮華投資的頑皮世界動物園指控，購買非洲動物涉嫌背信，台北地院今（16日）判李天怡3人均無罪，李天怡發表聲明是「遲來的正義」，感謝法官還她清白與眾親好友一路相挺，盼就此停歇，回復平靜生活。三立集團則回應「依法提起上訴，以儆不法」。

本案今上午9點29分判決，李天怡3人獲判無罪，主要理由是法官認為檢方舉證內容，雖證明李天怡以郭人杰名義，委託李吳達持有亞太印象公司股份，亞太印象公司抬高價格過程，李天怡有參與，且李天怡透過郭人杰收取亞太印象公司股東分紅25萬餘美元，但依張榮華等證人的證詞，顯示李天怡在本案中，僅負責轉達訊息等庶務工作。

法官指出，背信罪的構成要件有二：一、行為人必須是有權做成決定的人，李天怡既然僅處理庶務工作，不能認定她在本案有決策權限。其次，背信案的被害人須有整體財產上的損失，但張榮華等證人證稱，頑皮世界本案所受損失是動物無法進口台灣，跟價格無關。

法官認為，無從證明李天怡3人和亞太印象公司對進口非洲動物的報價，造成頑皮世界公司蒙受整體財產上的損失。

▲▼前主播李天怡涉背信，三立電視董事長張榮華到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲三立電視董事長張榮華（中）曾到台北地院作證，當庭與李天怡對質。（圖／記者劉昌松攝）

此外，本案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件是「Free On Truck」即由賣方指定交貨地點，頑皮世界公司既然接受這樣的交易條件，不能只因動物沒順利進口，就直接認為李天怡3人涉犯背信罪。

李天怡3人今沒到庭聆判，得知獲判無罪，李天怡隨即發表聲明：「經過兩年半的時間，頑皮世界案件終於在一審判決中宣告李天怡『無罪』。經過法官審視所有證據，李天怡負責的內容僅為傳達訊息，並沒有替頑皮世界公司做成任何決定，自然不構成背信的要件。」

李天怡表示：「感謝法院審理過程中的公平公正，讓我得以據實陳述，也感謝所有法官的辛勞，還我清白。」

李天怡指出：「這一段期間，我遭受到許多扭曲的批評及報導，遭受到了不可彌補的名譽損害，也都在家人朋友同學的支持下堅強度過，感謝眾親好友一路相挺。也感謝盧筱筠大律師團隊的精闢論理。也盼頑皮世界與它的交易對象進行商業談判，不要繼續興訟波及無辜的人。」

李天怡強調，「遲來的正義，不一定是正義，我為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還當事人平靜的生活」。

三立集團回應指出，頑皮世界引進動物一案，遭受侵害金額達1億4000萬元以上。光是可追查金流部分，僅李天怡個人之不法所得即至少700多萬元，相關違法事證明確，其餘損失更有待司法協助調查，「地院之判決實無法令人信服，本公司將於收到判決書後依法提起上訴，以儆不法」。

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