幫老闆買非洲動物背信判無罪　李天怡：遲來正義...三立喊上訴

▲三立新聞前總編輯李天怡（中）被控幫三立電視董事長張榮華投資的頑皮世界動物園進口非洲動物、涉嫌背信，台北地院判她無罪。（資料照片／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

三立電視《消失的國界》節目前主持人李天怡與丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達，被三立董事長張榮華投資的頑皮世界動物園指控，購買非洲動物涉嫌背信，台北地院今（16日）判李天怡3人均無罪，李天怡發表聲明是「遲來的正義」，感謝法官還她清白與眾親好友一路相挺，盼就此停歇，回復平靜生活。三立集團則回應「依法提起上訴，以儆不法」。

本案今上午9點29分判決，李天怡3人獲判無罪，主要理由是法官認為檢方舉證內容，雖證明李天怡以郭人杰名義，委託李吳達持有亞太印象公司股份，亞太印象公司抬高價格過程，李天怡有參與，且李天怡透過郭人杰收取亞太印象公司股東分紅25萬餘美元，但依張榮華等證人的證詞，顯示李天怡在本案中，僅負責轉達訊息等庶務工作。

法官指出，背信罪的構成要件有二：一、行為人必須是有權做成決定的人，李天怡既然僅處理庶務工作，不能認定她在本案有決策權限。其次，背信案的被害人須有整體財產上的損失，但張榮華等證人證稱，頑皮世界本案所受損失是動物無法進口台灣，跟價格無關。

法官認為，無從證明李天怡3人和亞太印象公司對進口非洲動物的報價，造成頑皮世界公司蒙受整體財產上的損失。

▲三立電視董事長張榮華（中）曾到台北地院作證，當庭與李天怡對質。（圖／記者劉昌松攝）

此外，本案買賣標的是「野生動物或圈養繁殖之野生動物」，交貨條件是「Free On Truck」即由賣方指定交貨地點，頑皮世界公司既然接受這樣的交易條件，不能只因動物沒順利進口，就直接認為李天怡3人涉犯背信罪。

李天怡3人今沒到庭聆判，得知獲判無罪，李天怡隨即發表聲明：「經過兩年半的時間，頑皮世界案件終於在一審判決中宣告李天怡『無罪』。經過法官審視所有證據，李天怡負責的內容僅為傳達訊息，並沒有替頑皮世界公司做成任何決定，自然不構成背信的要件。」

李天怡表示：「感謝法院審理過程中的公平公正，讓我得以據實陳述，也感謝所有法官的辛勞，還我清白。」

李天怡指出：「這一段期間，我遭受到許多扭曲的批評及報導，遭受到了不可彌補的名譽損害，也都在家人朋友同學的支持下堅強度過，感謝眾親好友一路相挺。也感謝盧筱筠大律師團隊的精闢論理。也盼頑皮世界與它的交易對象進行商業談判，不要繼續興訟波及無辜的人。」

李天怡強調，「遲來的正義，不一定是正義，我為此案已經付出太大，也希望就此停歇，還當事人平靜的生活」。

三立集團回應指出，頑皮世界引進動物一案，遭受侵害金額達1億4000萬元以上。光是可追查金流部分，僅李天怡個人之不法所得即至少700多萬元，相關違法事證明確，其餘損失更有待司法協助調查，「地院之判決實無法令人信服，本公司將於收到判決書後依法提起上訴，以儆不法」。