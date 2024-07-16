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40年首見海洋哺乳類神秘傳染　南非開普敦海獅爆「狂犬病」疫情

▲▼棲息在南非開普敦的非洲毛皮海獅。（圖／路透）

▲棲息在南非開普敦的非洲毛皮海獅。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

南非開普敦海灘近日有大量海獅屍體被沖刷上岸，主因是狂犬病疫情在海獅群體內蔓延。南非當局表示，這是當地首次發現狂犬病在海洋哺乳類動物群體內傳染，令人感到相當憂心。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在南非開普敦綿延上百公里的海岸線上棲息著成千上萬的非洲毛皮海獅，是一種原產於非洲南部的海獅物種；海獅感染狂犬病的情況相當罕見，歷史上唯一已知海獅感染狂犬病毒的案例是1980年在挪威斯瓦巴群島發現。

開普敦沿海的管理人員奧洛夫斯（Gregg Oelofse）12日表示，開普敦到目前為止已經發現11例海獅感染狂犬病毒陽性的案例，最近一例是大約10天前檢測時發現的，不過他仍呼籲泳客保持冷靜，儘管沙灘上有大量海獅屍體被沖上岸，但其中大多數海獅都自然死亡。

西開普省衛生部門先前已經向當地居民發出狂犬病風險警告，提醒居民在海獅棲息的海岸線上可能出現狂犬病病例。不過，開普敦衛生當局也指出，雖然是第一次在海獅群體中發現狂犬病毒，但這種病毒其實在南非許多野生動物中流行，因此民眾不需過度恐慌。

近年來，開普敦沿岸區域已經發生多起海獅死亡事件。西開普省當局2021年11月就曾公布消息說，有海獅疑似因營養不良而死亡被沖上岸，當局在一天之內就發現近200隻海獅遺體。

人類如果感染狂犬病幾乎無藥可治，而犬隻則是人類感染狂犬病的主要傳染途徑。奧洛夫斯強調，目前開普敦並沒有出現海獅將狂犬病毒傳染給人類的情況，但由於每天許多衝浪客、泳客都有機會在海灘上接觸海獅，因此當局也正全力預防潛在的風險。

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