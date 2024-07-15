快訊／接手廖宗山破林士傑命案！警政委員林國清接任台南警長

▲警政署警政委員林國清（右）接任台南警局長一職。（圖／資料照）



記者林東良、黃資真／台南報導

人稱「刑事悍將」台南市警局長廖宗山在任內破獲88槍擊，即將在明(16日)屆齡退休，因日前的林士傑槍殺案，新任局長也成為關注焦點。據悉，高層已決定由現任警政署警政委員林國清接任，預計明下午正式對外公布。

林國清為警大54期行政系畢業、政大行政管理研究所碩士，曾任台南市政府警察局人事室主任、保安警察大隊長、玉井警分局長、警政署人事室主任、花蓮港務警察總隊長、苗栗縣警局長等等。