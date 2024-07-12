小姊妹「遭親媽騙下水溺斃」今解剖！父滿眼哀戚　握拳忍悲現身了

記者戴上容、戴若涵／新北報導

新北市一名簡姓人妻因與丈夫、公婆發生口角，2日上午竟帶著9歲、10歲的女兒到新店碧潭渡船輕生，她以拍照為由，將孩子騙下水，接著放手眼睜睜看孩子被水流帶走溺斃。檢方12日針對小姊妹的遺體進行解剖，白姓父親悲痛現身。

▲小姊妹碧潭溺斃，遺體今解剖，父親悲痛現身。（圖／記者戴上容攝）

據了解，34歲簡姓女子與47歲白姓丈夫結婚11年，一直居住在對岸湖南省，夫妻婚後育有9歲、10歲的女兒，一家四口2023年7月才從湖南返回台灣，並居住於中和區興南路的婆家，平時簡女在家顧小孩、白男則是擔任保全。

而住在婆家的簡女因生活習慣不同，與公婆時常發生摩擦，她認為公婆很疼2個女兒，卻對她百般刁難，心理不平衡。2日上午8時許，她與家人發生口角後，便帶著2個女兒搭計程車前往碧潭，並用「媽媽幫妳們拍照」為由，牽著2個女兒下水，接著放手看著孩子被水沖走。

簡女隨後跳入水中，不久後又獨自游回岸邊，並在風景區裡閒晃、發呆，直到3日下午4時許，她再度嘗試走入碧潭輕生，但因內心恐懼又再次游上岸，並於晚間自行走到碧潭派出所報案，被依殺人罪嫌移送並收押。

▲檢女被依照殺人罪移送北檢，檢方聲請羈押，法院裁准收押。（資料圖／記者劉昌松攝）

檢方4日下午會同法醫進行相驗，小姊妹的父親、阿公、阿嬤都到場，2位長輩認屍時一度痛哭失聲。初步相驗結果出爐，小姊妹身上均無明顯外傷，研判是生前落水。

檢方12日下午2時30分會同法醫，針對小姊妹的遺體再進行解剖，要進一步釐清確切死因。白男也現身板橋殯儀館，只見痛失一對女兒的他眼神哀戚，難忍心痛地與犯罪被害人保護協會志工交談，場面令人鼻酸。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995