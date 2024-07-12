「冷凍室」揪台中懶警！叫下屬代簽到15次　這招讓隱形字全浮現

▲台中懶警「擦擦筆」叫下屬代簽到的醜聞曝光。（圖／翻自台中警六分局）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第六分局交通分隊蔡姓小隊長，因為常遲到，遭人檢舉找下屬以他預先準備好的「擦擦筆」幫他代簽到，督察人員透過「谷哥大神」了解擦擦筆的特性，將一整年的簽到簿放進冰箱冷凍室，隔天拿出查閱，曾代簽過的欄位全都浮現兩個名字，經細數，1年有15次，代簽醜聞因此曝光。

蔡員1年多來經常遲到，前後叫了6名隊員以「擦擦筆」先簽上隊員自己名字，等他回到辦公室，再以橡皮擦擦掉隊員名字，以原子筆寫上蔡自己的，蔡員後來警覺已被盯上，於是不再叫人代簽，但還是遭人檢舉。

督察人員獲報後，苦惱著不知如何讓被擦掉的字還原，最後上網詢問「谷哥大神」，終於了解擦擦筆和原子筆的不同特性，擦擦筆寫出的字，經橡皮擦摩擦產生的高溫，或是紫外線照射，就會隱形，如果想一次清除大面積的筆跡，用吹風機最快，但如果要字浮現呢？低溫冷凍。

督察人員不知蔡員何時開始找人代簽，乾脆把整本簽到簿放進冷凍室，隔天拿出一看，果然有部份日期浮現上下兩個名字，一數，1年代簽15次。

警察局表示，針對蔡姓小隊長違反勤務紀律一事，已在上個月將蔡員記過2次、改調行政警察職務、調整服務地區，另協助預留出入登記簿空格之6名員警，分別核予申誡、改調行政警察、調整服務地區，時任蔡姓及柯姓分隊長督導不周，核予申誡。另蔡員是否違反偽造文書，已移請台中地檢署偵辦。