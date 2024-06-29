台中貨車猛撞路燈桿「倒地橫躺路面」　駕駛超糗：我睡著了！

記者鄧木卿／台中報導

台中市33歲黃姓男子29日凌晨1時35分，開著貨車行駛在西屯路三段靠近遠東街時，車子突然衝上分隔島撞斷燈桿，導致路燈桿斷裂橫倒路中，黃男酒測無飲酒，他告訴警方肇事原因是「不小心睡著了」，詳細原因交由交通警察大隊分析研判。

▲▼貨車駕駛撞斷路燈桿橫躺路面，他告訴警方「我睡著了」。（圖／民眾提供，下同）

黃男沿西屯路內側車道往遠東街方向行駛，途中不慎睡著了，導致前車頭撞斷分隔島上的路燈桿，還好無人受傷，員警協助搬離燈桿，恢復交通，全案後續依法辦理。