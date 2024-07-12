外籍移工達5856人！花蓮設多國語言專門窗口　助解決生活困境

▲花蓮縣府呼籲雇主應為移工提供必要的保護措施，並在發生意外時協助申請相關補助。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

截至今年5月底止統計花蓮縣聘僱移工人數共有5856人，其中印尼籍3232人、菲律賓籍1361人、泰國籍352人、越南籍911人，家庭看護工佔全縣移工人數68.2%、產業類31.8%。花蓮縣政府呼籲雇主應依法規重視外籍移工權利及福祉，並設立多國語言專門窗口提供移工協助與服務。

花蓮縣政府呼籲雇主重視移工的權益和福祉，確保他們在工作中的安全與健康。雇主應積極為移工提供必要的保護措施，並在發生意外時及時協助他們申請相關補助。希望在社會共同努力下，打造一個和諧共榮的工作環境，讓所有勞動者都能安心工作、健康生活。

來自菲律賓的家庭看護工麗莎 ，剛來台灣未滿一年，在外出回家路上不幸發生嚴重車禍導致腳踝粉碎性骨折，需長期休養無法工作。雖有健保身分，仍需負擔數十萬元的醫療費用，在尚未完成車禍肇責鑑定理賠前，對於躺在病床上的她及在菲律賓家鄉的家人都造成極大的經濟壓力。當地村長獲悉後向縣府尋求協助，由縣府社會處透過幸福實物銀行提供生活物資並向勞動部申請10萬元的慰問金，給予麗莎最實質的幫助。

社會處表示，縣府已針對勞動部補助之移工慰問金訂定外國人慰問金發放作業規定，為協助遭受特殊事故的移工，如人身侵害、職業災害、普通傷病而失能無法工作，每案每人最高核給新台幣1萬元，倘屬特殊情況者，補助金額得視個案情況由勞動部核發。

為了讓雇主及移工能適時得到所需協助，社會處將提供多語言服務，並設立專門窗口協助辦理相關作業申請。同時，社會處也呼籲雇主應依法為移工投保全民健康保險、勞工保險及意外保險，如發生意外事故時，才能夠給予移工保障，減輕其負擔。