車禍「站路中間」等救援　他下秒遭2次追撞噴飛

▲男子發生車禍站路中間等救援，結果下秒遭「2次追撞」噴飛。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯發生一起恐怖的「二次車禍」意外，當時一名男子站在車道中間，等待處理事故後續，沒想到下一秒竟被一輛疾駛而來的車輛猛烈撞擊，當場拋飛空中，畫面相當恐怖。

這段影片在網路上瘋傳，當時一名男子因發生車禍，車頭受到了嚴重的損壞，所以他就下車站在車道中間，使用手機聯繫協助，沒想到在這短短幾秒的過程中，隨即發生第二次車禍。

路過的民眾拍到，當男子講電話到一半時，後方車輛未能及時注意到前方狀況，直接疾駛而來，猛烈撞擊停在路中間的事故車，男子也當場被撞飛出去，在空中打轉十多公尺才重摔落地。

拍攝者並未說明男子後續情況，但許多網友也紛喊，這真的是太危險了，發生事故不該停留在路中間，一定要退到路旁處理才安全。