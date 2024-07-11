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停車起糾紛！他下秒「拿斧頭狂殺」女司機一家　傳5月嬰兒也受害

▲▼停車糾紛「斧頭狂殺」女駕駛3代。（圖／翻攝自X）

▲停車糾紛「斧頭狂殺」女駕駛3代。（圖／翻攝自X）

記者鄭思楠／綜合報導

社群平台X 10日瘋傳，山東東營近日發生一起驚悚刑事案件。兩輛車因停車糾紛，其中一輛車的男駕駛突然拿出斧頭，當街砍死另一輛車的女駕駛跟副駕駛的另一名女子，2人當場死亡，現場十分駭人。據網友透露，身亡2人為母女。另外，還有一種說法稱，受害者有3人，還包含一名5月大嬰兒。

據網友公布影片指出，一輛紅色小車和一輛黑色小車疑為停車位起糾紛，雙方駕駛起口角。起先，黑車女駕駛狂罵紅車男駕駛。

之後，男駕駛當場暴怒，疑開車衝撞後，又拿出斧頭，狂砍女駕駛以及副駕的另一名女子，期間一度返回車上，但不一會兒又拿著斧頭下車，朝著2人接連狠砍，最後2人都臥倒血泊，場面相當血腥。

還有網友透露，受害者有3人，母親59歲，女兒25歲，還有一名才5個月大嬰兒。不過，該說法尚未被證實。

目前，仍沒有官方對此案件做出通報，但在微博搜尋「山東東營一男子當街砍死兩位女性」顯示，許多網友對此事進行討論，並呼籲官方儘快做出回應。

網友看後嚇死表示，「我的天哪！看完影片真的留下心理陰影了，正常人真的會隨身在車中攜帶斧頭這種兇器嗎？？？真的建議官方好好調查一下了，光天化日之下發生這麼惡劣的刑事案件搞得人心惶惶的」、「臥槽，最近戾氣好重，上班的時候得注意點，笑臉相迎，不和人起衝突」、「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空，做事太衝動傷人也傷己」。

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