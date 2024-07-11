以軍逼極端正統猶太教徒上戰場！拉比怒拒絕：學生根本不該出現在那

▲猶太最高領袖拉比多夫蘭多（右）對葛朗特（左）發出的徵兵令表示強烈反對。（組圖／路透、翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）此前宣布，國防軍將自8月起，開始招募極端正統派猶太教徒（ultra-Orthodox Jews，又稱「哈雷迪」Haredi）入伍，然而此舉卻引發阿什肯納茲（Askenazi，德國的猶太人後裔）極端正統派猶太教徒最高領袖拉比多夫蘭多（Dov Lando）的強烈反對。

綜合外媒報導，今年6月25日，以色列最高法院作出裁決，要求政府將長期享受兵役豁免的極端正統派猶太經學院學生納入徵兵範圍，並停止向學生未符合兵役要求的極端正統派猶太經學院提供經濟援助。

隨後，葛朗特表示，以色列需要立即增兵1萬人，並期許可以從極端正統派猶太人中招募其中的4800人。7月9日，葛朗特宣布批准軍隊建議，並計劃自下個月向極端正統派猶太人發出徵兵令。

葛朗特的徵兵要求在以色列掀起極端正統派猶太人的強烈抵制，並連續在以色列多地舉行抗議活動。最新消息顯示，拉比多夫蘭多在猶太報紙《Yated Ne'eman》頭版上發表聲明，堅決反對這一裁決，並呼籲猶太學校的學生不要前往以色列國防軍（IDF）的徵兵辦公室報到。

拉比多夫蘭多強調，法院的裁決等同於向「妥拉世界」（Torah world）宣戰，「任何服從法庭命令的行為等於在對上帝和祂的律法的戰爭中投降，因此所有極端正統派猶太經學院的學生根本不應該出現在IDF的徵兵辦公室，也不要回應任何傳喚」。

報導稱，以色列法律規定，所有年滿18歲的以色列公民都必須服兵役，不過佔據了以色列13%人口的極端正統派猶太教徒，在過去數十年來卻長期以「要學習猶太教聖書《妥拉》（Torah）」為由獲得兵役豁免，而引發爭議。