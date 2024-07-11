損失大了！彰化小黃1公里喊價120元　運將被檢舉慘噴9千罰鍰

▲計程車司機未按跳表喊價遭罰9000元。（圖／彰化監理站提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

有1名乘客從彰化火車站搭計程車要到彰化縣議會附近的東民街，距離僅約1公里，司機卻未按跳表計費，抵達目的地後收120元，乘客氣得將畫面拍下，向監理站檢舉，雖然司機否認有喊價載客，但因該名乘客提供的資料明確，經監理站查證屬實，仍依「公路法」掣單裁罰司機9000元罰鍰。

彰化監理站表示，彰化地區計程車費率已依據彰化縣政府公告收費標準調整，「起跳運價」為1.25公里85元，「續跳運價」每200公尺加收5元，延滯計時(車速每小時5公里以下)累計每60秒加收5元，該名司機卻不願意跳表，試圖以喊價方式違規載客。

▲縣府製作計程車費率運價貼紙張貼在顯眼處。（圖／彰化監理站提供）

彰化監理站指出，為維護乘客搭車權益，將定期會同警方在違規熱點進行稽查，並呼籲計程車駕駛人切勿以身試法，縣府也印製彰化計程車費率運價貼紙，已由監理站配送至彰化縣計程車公工會、車行及合作社。

站長黃建興提醒，選擇搭乘合法計程車既安全又安心。若遇駕駛未依規定收費或其他不當行為時，可記錄車號、搭車時間、上下車地點及駕駛姓名，並檢附相關蒐證照片、影片等詳細資訊，向彰化監理站申訴。