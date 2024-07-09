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存款10萬「該忍痛裝冷氣」？她回家就爆汗超苦惱　全場回答超一致

▲▼冷氣,暖氣,空調。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲去年才剛工作，她存款10萬煩惱「該買冷氣嗎」，全場風向超一致。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣夏天非常炎熱，不少人回家第一件事情就是打開冷氣，有一名網友詢問，他的家中沒有冷氣，每天回家後都會大爆汗，儘管想買一台冷氣，但自己去年才剛畢業、剛出社會工作，存款實在不多，因此想求助大家，「大家會咬牙度過夏天，還是忍痛裝冷氣呢？」

原PO在Dcard表示，進入夏天後天氣越來越熱，由於家中沒有安裝冷氣，只有在公司才能吹冷氣，每天下班回家就處於一個爆汗狀態，所以一直想買一台冷氣，然而自己去年才剛畢業、剛工作不久，存款大約只有10萬元左右，所以一直無法做出決定，不知道是否該靠電扇忍一忍就好，還是直接忍痛花錢。

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原PO也分享，她曾經跟爸媽討論要不要買冷氣，爸媽覺得天氣熱忍一忍就好，流汗就擦一擦或換件衣服就行，但現在的夏天溫度真的很難熬，又住在台南，加上自己最近生病，真心覺得自己快不行了，「想請問大家會咬牙撐過夏天，還是會忍痛裝冷氣呢？」

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人。（圖／記者李毓康攝）

▲網友表示，冷氣應該買，「一年比一年熱，遲早要換」。（示意圖／記者李毓康攝）

貼文一出立刻引發網友熱議，不過全場幾乎都勸原PO趕緊買冷氣，有人說「買吧，不然熱衰竭你也不會好過，太熱影響睡眠品質你上班精神也不會好」、「冷氣真的值得，裝了之後回不去了，睡覺都要受苦何必呢」、「快去買，一年比一年熱，遲早要換，重點每年物價上漲，明年買冷氣又更貴」。

也有人說，「裝吧，這種天氣沒冷氣，是要在家裡中暑嗎，7、8月只會越來越熱，可能要一路熱到明年」、「我一樣住台南的，我上週已經破功擁抱冷氣了，因為房間32度是要怎麼靠電風扇睡覺啦」、「買一台吧， 爸爸的想法看能不能溝通，或請媽媽一起幫忙說，我的解決方式就是我付全家的電費」。

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