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台中女老師攜2歲幼女墜樓雙亡　父悲慟認屍...與妻泣不成聲

▲國中師攜女墜樓。（圖／記者許權毅攝）

▲國中師攜2歲幼女墜樓雙亡，父親悲慟認屍。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中市今天傳出一起人倫悲劇，一名44歲林姓女老師與2歲女兒發生墜樓意外。林女家人家住南部，接獲消息趕至台中，今天下午進行相驗，失去愛女及幼孫的林母不忍認屍，由林父進行程序，2人相驗後情緒潰堤、泣不成聲。林女的先生與大女兒正在美國探親，已接獲消息準備趕回台灣，預計2天後抵達。

警方在今天上午接獲通報，台中市南區一處社區外有一名大人、一名小孩倒臥人行道，到場發現2人已明顯無生命跡象。由於因現場無打鬥等外力破壞痕跡，警方報請檢察官相驗釐清。據了解，林女是國中老師，已經請育嬰留職停薪將近1年，原本預計8月1日就要復工上班，沒想到卻傳來噩耗。

檢察官今天下午進行相驗，林女父母等親屬到場，痛失愛女的林母不忍認屍，由林父進行程序，林父相驗後步出冷凍庫後崩潰大哭，須由其他家人攙扶才能離開。林母見狀也痛哭失聲，聞者莫不鼻酸。面對媒體詢問，家屬婉拒不願受訪。

檢方初步相驗，認為死因為創傷性休克致死，將遺體發還家屬辦理後事。據悉，林女先生擔任醫學大學副教授，原本正帶著大女兒到美國探親，接獲消息已經趕回，預計2天後才會抵達。

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