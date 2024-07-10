林士傑遭槍擊身亡！警證實有懷疑對象　跑步動態進行影像比對

▲台南市警刑警大隊長張文源證實林士傑命案專案小組有懷疑對象，強調會深入調查一一釐清，以期勿枉勿縱。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

林士傑槍擊命案傳出檢警專案小組有懷疑對象，台南市警刑警大隊長張文源10日上午證實有此事，但張文源強調專案小組會深入調查一一釐清排除，以期勿枉勿縱。

張文源表示，林士傑槍擊命案發生以來，無論是台南地檢署檢察長、台南市警局長及檢警案小組馬不停蹄，到9日晚上專案小組仍在開會積極偵辦，像9日檢察官相驗就釐清死者中彈槍數、彈孔及死因，目前檢警偵辦方向是以車追人，專案小組會積極破案，請大家拭目以待。

張文源表示，有關犯嫌的相關監視影像，無論是犯嫌靜態或跑步等動態，及所待過的地方，不管任何方向，專案小組都在做影像比對及行為辨識等，專案小組本著勿枉勿縱的原則，對各種線索、跡證都會深入調查一一釐清排除，在最短時間將嫌犯等緝捕到案。

張文源說，感謝各界在這3天不斷有線索提供給專案小組，目前都在調查，各種可能性，檢察官都會做判斷，包括涉案對象及作案動機。就算犯嫌燒掉用來逃亡的車子，一般人都會覺得跡證都燒掉了，但專案小組仍會進行調查。

張文源強調，防範犯偷渡部分，無論法務部、海巡署都全部動起來，機場、海邊、港口…等等都在做全面性嚴防，而不僅在某個區域，會嚴守犯嫌偷渡。張文源請各界給檢警專案小組時間，他們會全力破案。

據了解，林士傑8日清晨準備外出爬山，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向掃射，且槍槍致命。台南地檢署檢察官9日下午在台南市殯儀館解剖相驗，發現林姓死者遭槍擊共11槍，初步研判其中5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍待法醫研究所出具報告。