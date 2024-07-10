　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

林士傑遭槍擊身亡！警證實有懷疑對象　跑步動態進行影像比對

▲台南市警刑警大隊長張文源證實林士傑命案專案小組有懷疑對象，但張文源強調專案小組會深入調查一一釐清排除，以期勿枉勿縱。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警刑警大隊長張文源證實林士傑命案專案小組有懷疑對象，強調會深入調查一一釐清，以期勿枉勿縱。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

林士傑槍擊命案傳出檢警專案小組有懷疑對象，台南市警刑警大隊長張文源10日上午證實有此事，但張文源強調專案小組會深入調查一一釐清排除，以期勿枉勿縱。

張文源表示，林士傑槍擊命案發生以來，無論是台南地檢署檢察長、台南市警局長及檢警案小組馬不停蹄，到9日晚上專案小組仍在開會積極偵辦，像9日檢察官相驗就釐清死者中彈槍數、彈孔及死因，目前檢警偵辦方向是以車追人，專案小組會積極破案，請大家拭目以待。

張文源表示，有關犯嫌的相關監視影像，無論是犯嫌靜態或跑步等動態，及所待過的地方，不管任何方向，專案小組都在做影像比對及行為辨識等，專案小組本著勿枉勿縱的原則，對各種線索、跡證都會深入調查一一釐清排除，在最短時間將嫌犯等緝捕到案。

張文源說，感謝各界在這3天不斷有線索提供給專案小組，目前都在調查，各種可能性，檢察官都會做判斷，包括涉案對象及作案動機。就算犯嫌燒掉用來逃亡的車子，一般人都會覺得跡證都燒掉了，但專案小組仍會進行調查。

張文源強調，防範犯偷渡部分，無論法務部、海巡署都全部動起來，機場、海邊、港口…等等都在做全面性嚴防，而不僅在某個區域，會嚴守犯嫌偷渡。張文源請各界給檢警專案小組時間，他們會全力破案。

據了解，林士傑8日清晨準備外出爬山，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向掃射，且槍槍致命。台南地檢署檢察官9日下午在台南市殯儀館解剖相驗，發現林姓死者遭槍擊共11槍，初步研判其中5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍待法醫研究所出具報告。

ET快訊
遭抹黑是「江坤俊小三」！　美女律師不忍了：沒吃那麼差
快訊／5月底才2勇消殉職！　晴空匯B1又竄煙
母女墜樓雙亡　保母赴現場心碎「地板這麼燙」
快訊／國1北上6車追撞！　回堵塞爆
嬰出生就慘死！醫判賠1404萬「醫界跳腳」　阿公憤怒回應了
實支實付2張熱門保單要掰了！　國壽：後天起停售
快訊／台61線死亡車禍！　駕駛「滿臉血受困亡」
快訊／9縣市大雨特報　下到晚上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

2歲娃沒來！竟是媽帶她墜樓雙亡　保母心碎赴現場「地板這麼燙」

快訊／國1北上高科路段6車追撞！1女送醫　後方回堵塞爆

邀投資、詐賭坑富二代數千萬！明仁會2會長「京葵、松鼠」被逮

林士傑遭槍擊身亡！警證實有懷疑對象　跑步動態進行影像比對

打工注意！誘少女做「爸爸活」1次賺9萬　淫男噁招騙上床下場曝

快訊／台61線大車追撞！駕駛「滿臉血受困亡」　驚悚爛毀畫面曝

未禮讓撞到行人害骨折　駕駛自首被判刑4個月

OL轉職遇「Apple人資長」！被逼分手男友嗆潑硫酸　神鬼男正面曝

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

江坤俊爆讓人妻護理師懷孕 還有小四 ｜20240709 ET午間新聞

三重命案！妻中7刀不治　丈夫案後抱嬰逃離畫面曝

高雄尋獲槍手第2輛車　鹽酸滅證！警：手法縝密

怪手+拖板車堵路中30mins　司機「護欄一頂」展神技脫困

林口失蹤少女尋獲 7晚住在7男家 ｜20240709 ET午間新聞

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

2歲娃沒來！竟是媽帶她墜樓雙亡　保母心碎赴現場「地板這麼燙」

快訊／國1北上高科路段6車追撞！1女送醫　後方回堵塞爆

邀投資、詐賭坑富二代數千萬！明仁會2會長「京葵、松鼠」被逮

林士傑遭槍擊身亡！警證實有懷疑對象　跑步動態進行影像比對

打工注意！誘少女做「爸爸活」1次賺9萬　淫男噁招騙上床下場曝

快訊／台61線大車追撞！駕駛「滿臉血受困亡」　驚悚爛毀畫面曝

未禮讓撞到行人害骨折　駕駛自首被判刑4個月

OL轉職遇「Apple人資長」！被逼分手男友嗆潑硫酸　神鬼男正面曝

假冒謝金河坑殺地產大亨　3月撈1.7億！風飛沙幫成員搞詐團被逮

部分空域流量管制　桃機：今飛港澳、泰國、中東航班恐延誤

熱到就醫暴增！醫示警「熱急症5分類」：中暑最慘

月收入6萬買到透天厝！她不解「為何有人買不起房」　兩派戰翻

黃少谷爆曾罹患重度憂鬱症想輕生！　陷低潮：覺得自己不配當人

東海大學新宿舍花5億！一學期「4人房28K」　學生傻眼：寧願租屋

前員工辦公室「只遺留2紙袋」！　蔡阿嘎：很好心

快訊／5月底火警釀2勇消殉職！新竹晴空匯同大樓45天後又竄煙

快訊／李漢昇加盟攻城獅　喊話期待和高國豪聯手

英日文太爛！他靠LINE「1功能」暢遊東京　網驚：竟有這種東西

社會熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

育嬰留職停薪師帶女兒墜樓　校方錯愕

即／賴士葆開車「斑馬線撞行人」　2女送醫

3車包夾掃射20槍駕駛中彈亡　二審結果出爐

獨／三重人倫悲劇！夫死前抱6月兒橋邊踱步1hr

賴士葆「未停讓」撞飛斑馬線2女　臉書被灌爆

更多熱門

相關新聞

林士傑遭槍擊！卓榮泰下令：全國掃黑肅貪

林士傑遭槍擊！卓榮泰下令：全國掃黑肅貪

台南市區漁會理事長林士傑遭到槍擊，消息在社會上引發震驚。對此，行政院長卓榮泰下令，全國同步執行掃黑肅貪行動專案，台灣高檢署將與警政署聯合高檢署實施全國同步掃黑、肅貪行動專案。

即／林士傑解剖結果：5槍貫胸亡

即／林士傑解剖結果：5槍貫胸亡

南檢解剖相驗林士傑立委郭國文到場關心

南檢解剖相驗林士傑立委郭國文到場關心

名嘴稱林士傑是賴清德「超大咖樁腳」　綠黨部駁斥：兩人不熟也沒私交

名嘴稱林士傑是賴清德「超大咖樁腳」　綠黨部駁斥：兩人不熟也沒私交

葉元之追問林士傑命案　卓榮泰：希望24小時內破案

葉元之追問林士傑命案　卓榮泰：希望24小時內破案

關鍵字：

林士傑槍擊張文源釐清排除勿枉勿縱

讀者迴響

熱門新聞

台中女老師抱2歲女墜樓亡！老公帶大女兒出國

一家三口慘死！爸狠心砍妻殺男嬰　

即／台中母帶2歲童墜下雙亡！

即／新北女身中7刀不治！夫攜子逃往陽明山輕生雙亡

美女醫師業績爆增3億　振興心臟名醫丟工作

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

新竹家長氣炸　孩子5A也擠不進第一志願

獨／三重3死悲劇！父「詭異姿勢」陳屍車內

女兒懷孕遭資遣…母心碎「不想追究」：都叫她不要做

江坤俊聲明「內藏2細節太罕見」！

龍巖涉吸金160億！　天價塔位「拿嘸建照」狂賣10年

昔任職科技公司因懷孕被資遣！三重母子悲慘身世曝

夫妻金援靠娘家！岳母返家揭3屍案

蘇打綠決裂金曲獎！典禮前8小時放鳥「生物股長」

新手媽疑餵完奶被刺死！過程全錄下

更多

最夯影音

更多

洞庭湖潰堤搶修完畢　77小時完成封堵缺口

不爽開豪車沒被讓道 沿路逼車亮刀耍狠XD

36勞斯萊斯+108阿法　吳桐潭告別式現場曝

表演遇亂入男「抽菸+鬼叫」　街頭藝人嘆：請尊重這行業

被黃蜂叮！汪臉腫成2倍大　露哀怨眼神...獸醫反被萌翻

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面