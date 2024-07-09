海王星開始逆行了！12星座「警報一次看」　處女座身心俱疲

▲海王星逆行ing，對12星座的衝擊影響一次看。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

海王星正在逆行！塔羅牌老師艾菲爾示警，從7/2至12/7海王星在雙魚座逆行157天，將衝擊各星座。他說，許多人將面臨內心深處的恐懼和挑戰，必須用更正面、樂觀的態度迎擊困難，一定能逢凶化吉。他一一列出海王星逆行雙魚座期間對12星座的影響，其中更點名雙魚座、雙子座、射手座和處女座是首當其衝的重災戶。

大敵當前，恐懼成真，海王星逆行雙魚座對12星座帶來的影響，請同時參考太陽、上升：



1.牡羊座：衝動易怒

內心的不安和衝動可能會加劇。

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2.金牛座：自尋煩惱

穩定的生活可能會受到情緒波動的影響。

3.雙子座：言多必失

溝通時容易產生誤解和衝突。

4.巨蟹座：心神不寧

情感上容易感到不安和焦慮。

▲獅子座的事業在這期間恐受到阻礙。（示意圖／視覺中國）

5.獅子座：舉步維艱

事業發展可能遇到阻礙和挑戰。

6.處女座：身心俱疲

健康和生活習慣需要特別留意。

7.天秤座：舉棋不定

決策和選擇上容易猶豫不決。

8.天蠍座：疑神疑鬼

對人際關係和信任產生懷疑。

▲射手座的計劃恐無法如願進行。（示意圖／記者周亭瑋攝）

9.射手座：四面楚歌

目標和計劃可能受到干擾和阻礙。

10.摩羯座：事倍功半

努力的成果可能不如預期。

11.水瓶座：迷途知返

需要重新審視和調整自己的方向。

12.雙魚座：夢醒時分

幻想與現實的衝突加劇，需勇於面對真相。