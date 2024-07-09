海王星開始逆行了！12星座「警報一次看」　處女座身心俱疲

▲海王星逆行ing，對12星座的衝擊影響一次看。（示意圖／視覺中國）
記者李佳蓉／綜合報導
海王星正在逆行！塔羅牌老師艾菲爾示警，從7/2至12/7海王星在雙魚座逆行157天，將衝擊各星座。他說，許多人將面臨內心深處的恐懼和挑戰，必須用更正面、樂觀的態度迎擊困難，一定能逢凶化吉。他一一列出海王星逆行雙魚座期間對12星座的影響，其中更點名雙魚座、雙子座、射手座和處女座是首當其衝的重災戶。
大敵當前，恐懼成真，海王星逆行雙魚座對12星座帶來的影響，請同時參考太陽、上升：
1.牡羊座：衝動易怒
內心的不安和衝動可能會加劇。
2.金牛座：自尋煩惱
穩定的生活可能會受到情緒波動的影響。
3.雙子座：言多必失
溝通時容易產生誤解和衝突。
4.巨蟹座：心神不寧
情感上容易感到不安和焦慮。
▲獅子座的事業在這期間恐受到阻礙。（示意圖／視覺中國）
5.獅子座：舉步維艱
事業發展可能遇到阻礙和挑戰。
6.處女座：身心俱疲
健康和生活習慣需要特別留意。
7.天秤座：舉棋不定
決策和選擇上容易猶豫不決。
8.天蠍座：疑神疑鬼
對人際關係和信任產生懷疑。
▲射手座的計劃恐無法如願進行。（示意圖／記者周亭瑋攝）
9.射手座：四面楚歌
目標和計劃可能受到干擾和阻礙。
10.摩羯座：事倍功半
努力的成果可能不如預期。
11.水瓶座：迷途知返
需要重新審視和調整自己的方向。
12.雙魚座：夢醒時分
幻想與現實的衝突加劇，需勇於面對真相。
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