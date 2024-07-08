50歲男騎機車拚高考釀追撞　警專車護送...鐘響前1min忍痛趕抵

▲參加高普考試的洪姓考生在路口發生車禍。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

50歲洪姓男子今日騎車前往參加國家考試，卻在路口發生車禍，眼看來不及參加考試，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，於3分多鐘安全趕到，洪男雖有輕微受傷，但仍忍痛赴考，並在踏入校門一分鐘即響起鐘聲，總算趕上考試。

▲所幸車禍中洪男僅受輕微擦傷由員警駕駛巡邏車火速趕往陽明高中考場。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局警備隊警員李哲祥及李家駒巡邏8日8時40分許時，在桃園區中正路與三民路口發現一件車禍事故。洪姓機車騎士沿三民路往永安路方向行駛，不慎追撞前方28歲李姓騎士，兩人倒地後幸僅有輕微擦傷。

當時車流量多，員警立即將警車停放於事故車輛後方，進行交通疏導維護安全，同時通知交通事故專責處理人員到場。洪男著急的跟員警表示，自己今日參加公務人員高等考試化工類三級考試，只剩不到10分鐘恐怕已經來不及，員警立即與事故處理人員協調，初步完成資料登錄，由員警駕駛巡邏車火速護送洪男趕往陽明高中考場，原本約8分鐘車程，於3分多鐘安全趕到，洪男踏入校門一分鐘即響起鐘聲，總算趕上考試。