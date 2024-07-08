藥頭見警上門慌了！摸東摸西喊「要去洗腰子」　警搜出毒品

▲羅男見警上門故做鎮定在車內東摸西摸，並喊著要去醫院洗腎。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣警察局玉里分局本月破獲一起販賣毒品案。該分局日前接獲販賣毒品情資，分局長黃靖堯立即指示成立專案小組，經積極蒐證並向花蓮地方法院聲請搜索票，於7月1日青春專案首日，即成功查緝羅姓藥頭並起出一級毒品海洛因11包（毛重4.66公克）及第二級毒品安非他命23包（毛重24.7公克）等證物。

▲員警從羅男車內搜出一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命。

警方專案小組持搜索票及拘票前往查緝，趁羅姓藥頭整理汽車毫無防備時，立即上前表明身份並出示搜索票，羅嫌見警方到場故作鎮定不斷摸索汽車內部，將車內的椰子及衛生紙拿進拿出，隨後急喊要去「洗腰子」。儘管不斷想隱藏不法事證，但可疑舉動仍逃不過專案小組法眼，於車內起出一、二級毒品等相關證物。

▲羅男被以違反毒品防制條例等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

隨後專案小組兵分多路將其他5名涉案藥腳帶回調查，全案依違反毒品防制條例等罪嫌，移送花蓮地方檢察署偵辦。

玉里分局長黃靖堯表示，販賣第一級毒品，處死刑或無期徒刑，得併科新台幣3,000萬元以下罰金；販賣第二級毒品，處無期徒刑或10年以上有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金，為阻斷毒品流入市面，警方將繼續堅守掃蕩毒品重責，降低毒品危害。

