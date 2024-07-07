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「神秘黑圈」驚現柏林上空！詭異飄浮片瘋傳　他曝可能成因

▲▼「神秘黑圈」驚現柏林上空！詭異飄浮片瘋傳　他曝可能成因。（左圖／翻攝X@bzberlin；右圖／翻攝Instagram@dasistberlinbitch）

▲柏林北部上空出現「神秘黑圈」。（左圖／翻攝X@bzberlin；右圖／翻攝Instagram@dasistberlinbitch）

記者吳美依／綜合報導

德國首都柏林（Berlin）上天突然出現巨型黑色圓圈，不僅形狀清楚明顯，還飄浮好一陣子都沒有散去，宛如恐怖電影真實上演。網友們紛紛爭論背後成因，也有人提出相當可信的解釋。

德國小報B.Z. Berlin報導指出，3日晚間「首都上空可以看見幾個黑圈。」新聞粉專「這就是柏林」（Das ist Berlin!）也在Instagram分享影片，「要麼是外星人現在想去Berghain玩（當地知名夜店），要麼就是上帝在抽水煙。」

相關畫面流出後，在網路上引發熱議。有人認為是鳥群排成圓圈狀隊伍，也有人猜測是政府陰謀或者外星人。

不過，網友@030josef推測這是「會釋出煙塵和廢氣的工業製程或爆炸導致」，而煙火表演也經常產生這種效果，因此很有可能是搖滾樂團Rammstein彩排時製造的效果，該樂團以表演時的施放煙火聞名。

美國新聞週刊（Newsweek）報導，類似事件此前也在其他地方發生過。2014年，英國華威城堡（Warwick Castle）附近也出現類似煙圈，在空中飄浮大約3分鐘，還被很多人拍到，之後就被證實是煙火測試的結果。

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