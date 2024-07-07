這款飛機「廁所位置」太特別　旅客狂讚：不用聞臭味了

▲空中巴士A340-600飛機廁所在樓下。（圖／翻攝TikTik@downielive，下同。）



記者吳美依／綜合報導

外國一名網友搭乘德國漢莎航空（Lufthansa）時發現，這架飛機的廁所竟然位於客艙「樓下」，分享至TikTok後引發熱議。許多人大讚不用再聞廁所臭味，但也有人指出，這對於行動不便人士相當不友善。

根據影片，網友站在客艙走道上表示，「這是一架普通的商用飛機，不是雙層飛機……但廁所在樓下。這有多酷啊？」他一邊說話一邊下樓開門，儘管洗手間位置獨特，但內部明亮，設備應有盡有。

網友透露，他搭乘的飛機是空中巴士A340-600，而根據美國航空旅遊資訊網站One Mile at a Time，這款機型的廁所位於貨艙，階梯頂端設有擋門，防止乘客不慎跌落，據信是目前唯一把廁所設在樓下的商用飛機。

影片迄今累計490萬次觀看，網友們留言表示，「這在我看來很豪華」、「太好了，我不想要在座位附近聞到廁所味」。但也有人認為不足為奇，甚至質疑廁所位置對於輪椅使用者並不友善。

事實上，除了廁所位置特殊，A340-600還有另一個特別之處，那就是從機頭到機尾長達247英尺（約75.3公尺），是繼747-8之後第二長的服役客機。儘管漢莎航空在新冠疫情期間一度停飛A340-600，但後疫情時代航空復甦之後，又再度啟用。