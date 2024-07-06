「心寒揭3狀況」美國留學生嘆：台人沒那麼善良！全場逆風

▲原PO來台留學，感嘆「台灣人其實沒有像大家說的那麼善良？」（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／劉維榛報導

正因為詐騙橫行，其實連台灣人都不太敢借手機給陌生人！一名美國女大生直呼，聽說台灣是個人人好的寶島，豈料遇到2次借電話遭狠拒；買年糕疑似買貴；同學雙面人講壞話的狀況，讓她感到十分失望。文章曝光後，台灣網友無奈回應，針對拒借手機部分，「這年頭詐騙實在太多了，我們也是為了自保！」

一名美國留學生以流利中文在Dcard透露，原本就在美國讀中文系，也聽說台灣是個人人都好的地方，無奈生活2年來，卻讓她感嘆「台灣人其實沒有像大家說的那麼善良？」

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原PO分享了三個不愉快經驗。首先，剛搬來台灣時，手機無法使用網路，試圖向隔壁鄰居借用電話，「打開門的是一個叔叔，不知道為什麼他好像很懷疑我」，儘管拿出學生證證明，對方回應「你去7-11買那個什麼卡」，然後就關門了。之後在台北車站也遇到類似狀況，路人還口氣不佳回應「no no no cannot cannot！」

第二種狀況是，原PO去買傳統年糕被多收了錢，她買的時候要300元，而後面的顧客只需支付85元，無奈試圖和老闆溝通，但對方一直用台語回應，最後原PO只好放棄作罷。

最後一件事情，原PO發現很多台灣大學生喜歡背後說壞話，這讓她感到困惑且不安，譬如說A私下說B很機車幼稚，結果隔幾天兩人單獨去逛街，這讓原PO擔心，「他們是不是也是這樣對我假假的？」

底下網友給予解釋，「關於1和2，對不起，這年頭詐騙實在太多了，我們也是為了自保」、「世界上總有好人或壞人，我也不會借別人手機，資料都在裡面，勸你也不要借別人，如果有困難，可以找警察，台灣警察都很熱心；年糕有時候是稱重看你買多少，品項不一樣，價錢也不同，如果怕被騙，找台灣朋友和你一起去，會比較清楚發生什麼事」、「善良不是對任何事物都無底線的好，在保全自我的以外的範圍善良可以，但不是所有事都合你心意才叫善良」。