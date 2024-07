「心寒揭3狀況」美國留學生嘆：台人沒那麼善良！全場逆風

▲原PO來台留學,感嘆「台灣人其實沒有像大家說的那麼善良?」(示意圖/Pakutaso)

網搜小組/劉維榛報導

正因為詐騙橫行,其實連台灣人都不太敢借手機給陌生人!一名美國女大生直呼,聽說台灣是個人人好的寶島,豈料遇到2次借電話遭狠拒;買年糕疑似買貴;同學雙面人講壞話的狀況,讓她感到十分失望。文章曝光後,台灣網友無奈回應,針對拒借手機部分,「這年頭詐騙實在太多了,我們也是為了自保!」

一名美國留學生以流利中文在Dcard透露,原本就在美國讀中文系,也聽說台灣是個人人都好的地方,無奈生活2年來,卻讓她感嘆「台灣人其實沒有像大家說的那麼善良?」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享了三個不愉快經驗。首先,剛搬來台灣時,手機無法使用網路,試圖向隔壁鄰居借用電話,「打開門的是一個叔叔,不知道為什麼他好像很懷疑我」,儘管拿出學生證證明,對方回應「你去7-11買那個什麼卡」,然後就關門了。之後在台北車站也遇到類似狀況,路人還口氣不佳回應「no no no cannot cannot!」

第二種狀況是,原PO去買傳統年糕被多收了錢,她買的時候要300元,而後面的顧客只需支付85元,無奈試圖和老闆溝通,但對方一直用台語回應,最後原PO只好放棄作罷。

最後一件事情,原PO發現很多台灣大學生喜歡背後說壞話,這讓她感到困惑且不安,譬如說A私下說B很機車幼稚,結果隔幾天兩人單獨去逛街,這讓原PO擔心,「他們是不是也是這樣對我假假的?」

底下網友給予解釋,「關於1和2,對不起,這年頭詐騙實在太多了,我們也是為了自保」、「世界上總有好人或壞人,我也不會借別人手機,資料都在裡面,勸你也不要借別人,如果有困難,可以找警察,台灣警察都很熱心;年糕有時候是稱重看你買多少,品項不一樣,價錢也不同,如果怕被騙,找台灣朋友和你一起去,會比較清楚發生什麼事」、「善良不是對任何事物都無底線的好,在保全自我的以外的範圍善良可以,但不是所有事都合你心意才叫善良」。