金門過中秋！「博餅」8／1開跑　穿古服拍美照打卡抽罈裝高粱

▲一年一度金門博餅活動將開跑，縣府今日到西門紅樓舉辦快閃體驗。（圖／記者林明揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

2024金門中秋博狀元併活動將於8月1日開跑，觀光處今(6日)特別跨海赴台到台北西門紅樓舉辦博餅快閃體驗，活動吸引許多民眾參與，現場充滿熱鬧的擲骰聲與歡樂笑聲，為即將開跑的金門中秋博狀元餅提前暖身。

博狀元餅俗稱「博餅」，以擲骰子的方式進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動，迄今已流傳300年，成為中秋節特色民俗，惟曾於金門戰地政務時期一度絕跡。後為弘揚傳統民俗技藝並發展地區觀光文化，金門縣府於2005年首次舉辦「中秋博狀元餅」活動，迄今已經邁入第19年，並曾獲入選「台灣觀光年曆」指標，已屬國際型觀光活動。

▲▼金門博餅邁入第19年，已是國際型觀光活動。（圖／記者林明揚翻攝）

觀光處處長許績鑫表示，今年博餅主打Cosplay古今新玩法，而台北西門町更以年輕人最愛的動漫Cosplay元素，連續十年舉辦Cosplay大賽，因此特地選在西門町辦理博餅快閃活動，讓體驗深化至每個人心中，進而觸及並引起赴金門觀光旅遊動機，創造遊客拜訪金門及增加回流率。

2024金門中秋博狀元餅活動將自8月1日起至9月17日熱鬧舉行，金門縣府邀請民眾來金，穿著古服穿梭在傳統聚落中拍美照，凡於8月1日至8月20日上傳至專屬網站，就有機會將罈裝高粱酒或獎金帶回家。另外，縣府也將邀請金門各地店家提供優惠，民眾於活動期間至特約店家消費集滿3枚戳章，即可至總兵署免費博餅一次及參加摸彩。

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